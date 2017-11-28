终止NAFTA将损害美国和加拿大的经济成长和竞争力--报告

路透底特律11月27日 - 满地可银行(Bank of Montreal)(BMO.TO)周一发布的报告显示，终止北美自由贸易协定(NAFTA)将损害美国和加拿大经济，并削弱他们相对于亚洲和欧洲的竞争力。

报告题为“NAFTA中止后的光景(The Day After NAFTA)”，内文称，如果美国、加拿大和墨西哥无法重新谈判出一个贸易协议，将导致美国实质国内生产总值(GDP)在未来五年净减少0.2个百分点，令加拿大GDP减少1个百分点。

美国总统特朗普威胁称，除非重新谈判的协议有利于美国，否则美国将撤出NAFTA。特朗普指责该协议导致美国制造业空洞化，且令美国对墨西哥的贸易逆差超过600亿美元。

美国、墨西哥和加拿大上周完成了有关修订NAFTA的第五轮谈判，但主要分歧仍未解决，令人怀疑三方能否按计划在2018年3月底之前达成一项新协议。

满地可银行的首席经济学家、该报告的作者之一Douglas Porter表示，北美三个经济体将针对新的现实情况做出调整，需指出的是，NAFTA导致低收入工作转移到墨西哥的情况，其实令三个国家在国际环境中整体更具竞争力。

“如果我们把NAFTA分裂成三个独立的经济体，会让我们的竞争力都被削弱，最终整个地区与亚洲等其他贸易区相比都会有所损失，”Porter通过电话对路透称。“重点在于，美国经济将会付出代价，而且是完全不必要的代价。”

“我们的看法是，即使美国政府能实现其目标，但可能也是以逆差扩大为代价的，尤其是对亚洲的逆差，”Porter称。

如果NAFTA谈判破裂，这三国间的贸易将实施世界贸易组织(WTO)制定的关税。

根据报告，若恢复实施WTO关税，美国汽车业和纺织业将首当其冲。该国汽车行业的供应链横跨所有三个经济体，而加拿大和墨西哥占美国纺织业销售的15%。

报告没有对“僵尸NAFTA”情形进行评估。“僵尸NAFTA”指的是美国国会的反对导致特朗普政府终止NAFTA的努力陷入停顿。但Porter称，这会为北美的企业带来巨大的不确定性。

“对所有三个经济体而言，不确定性可以说会是更大的拖累，”他说。(完)