南京银行拟定增募资至多140亿元 补充核心一级资本

路透上海8月2日 - 中国城商行--南京银行(601009.SS)周二晚间公告称，拟非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集资金总额不超过140亿元人民币，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

公告显示，本次发行对象为五名特定投资者，分别为紫金投资、南京高科(600064.SS)、太平人寿、凤凰集团和交通控股。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%与发行前最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。

南京银行指出，该行在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。根据持股比例，此次定增后该行前三名股东将保持不变，为法国巴黎银行(BNPP.PA)、南京紫金投资集团、南京高科。

截至3月末，该行核心一级资本充足率为8.14%，环比降0.07个百分点；一级资本充足率9.63%，环比降0.14个百分点；资本充足率13.38%，环比下降0.33个百分点。其中，前两项资本充足率数据，均低于一季度末全国商业银行平均水平。

南京银行因筹划上述定增事宜于周一起停牌，停牌前收报7.99元，公司股票将于今日复牌。(完)

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