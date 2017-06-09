南京新百以1.1亿并购禾康养老 加快居家养老服务业布局

路透上海6月9日 - 中国大型零售企业南京新百(600682.SS)周五宣布，旗下孙公司上海互联远程医学网络系统公司以受让股权及增资的方式，以1.122亿元人民币获得南京禾康智慧养老产业公司的51%股权，该交易将加快南京新百在居家养老服务业的布局。

据公司新闻稿，周五下午，上海互联的母公司安康通董事长卜江勇与禾康智慧养老创始人周功伟已签署了增资控股协议书。

注册地在香港的安康通已是中国最大的养老服务型企业，已在国内建立50个养老服务平台。今年初，南京新百通过定向增发股票方式将安康通收入麾下。

据周功伟介绍，禾康养老主要承接民政、政府的居家养老项目，先后在六个省份、二十几个地市成功搭建分公司，落地运营社区居家养老。截至目前，禾康的用户人数超过60万人，年上门服务次数超过350万次，同时，与第三方合作，为老人提供健康管理的增值服务。

南京新百近年来持续在养老和生物医疗业务领域布局，除并购居家养老企业安康通和山东脐带血库外，还并购了以色列Natali、A.S.Nursing Company等海外健康服务企业。

中国人口老龄化正逐步加快，去年中国60周岁及以上人口达2.3亿人，占总人口的16.7%，但与之相对应的养老服务，却面临巨大的缺口，养老服务业迎来高速发展期。（完）