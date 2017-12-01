深交所要求国民技术就其基金合伙人失联导致可能损失作说明

路透上海12月1日 - 在国民技术(300077.SZ)周三早间公布，与其合作的基金合伙人--深圳前海旗隆基金管理公司及其全资子公司北京旗隆医药控股公司相关人员失联。深圳证交所周四晚对国民技术下发关注函，要求国民技术就前海旗隆等相关人员失联导致的可能损失等作出说明。

国民技术子公司深圳前海国民投资管理公司，此前向一家私募基金--深圳国泰旗兴产业基金共投资5亿元人民币，北京旗隆为该基金的普通合伙人，独立管理该基金的日常运营。去年国民投资获得深圳国泰分红5,000万元。近期公司发现前海旗隆和北京旗隆的相关人员失去联系，国民技术已向公安机关报案。

深交所在关注函中指出，要求国民技术就前海旗隆、北京旗隆相关人员失联可能导致的损失以及可能对公司2017年度业绩盈亏情况产生的影响进行预计，并向投资者充分揭示风险，同时说明公司拟采取的措施。

国民技术还需就投资深圳国泰事项，说明其和国民投资在做出重大投资决定时的尽职调查流程、审核决策机制以及内部控制制度，并补充说明前期对深圳国泰进行投资的决策依据及合理性。

另外，关注函还指出，国民技术投资中的2亿元资金，前海旗隆曾为该笔资金的安全提供担保，并承诺对这部分资金每年5%固定收益进行担保，但国民技术未对上述内容进行披露。

今年以来，相当多上市公司参与发起或投资各类产业基金，希望借助外部力量加速本身产业转型。而国民技术的基金合伙人失联案，将给近阶段的产业基金热敲响警钟。

国民技术自周三刊登公告起持续停牌，停牌前收报15.66元。（完）