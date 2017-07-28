法国外贸银行预期今年中国离岸美元债发行量可达去年两倍

路透香港7月28日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告，预期今年中国离岸美元债发行量持续增长，并可达去年的两倍。

报告指出，中国企业离岸融资成本略有上升，尤其是房地产企业，其融资成本于所有期限及评级均是最高，而金融与非金融行业利差仍然处于较小水平。与其他行业相比，唯独属于高收益级别的其他企业资金成本有所下降。

＂我们认为离岸美元债发行对中国企业仍具有吸引力，尤其是低信用风险发行人，而房地产发行人于上月重临离岸美元债市，主因越来越难于在岸市场筹集资金，而不是受利差驱动。＂报告称。

至于在岸融资成本下降，正利差持续，但略低于之前水平，如考虑汇率预期，在岸成本依然较便宜。

对金融业而言，尽管在岸融资成本下降，但离岸市场对其仍具吸引力，加上汇率贬值预期后，利率亦只差100基点。

对非金融业来说，若只考虑收益率，在岸及离岸市场对发行人没有差别；然而，在境内使用美元资金还是较昂贵。

报告并指，投资级别离岸融资成本较低，但差距有所缩小，一旦考虑到汇率预期，在岸显然是个更好的选择。高收益级别在岸融资成本并不像投资级别般下降，因此收益差距与上月相似，其中贬值预期减少与离岸资金成本增加互相抵消。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）