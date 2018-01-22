焦点：中国大量买入天然气 在寒流和春节到来前补充库存

路透北京1月22日 - 中国正在从四面八方购买天然气，以避免天然气供应在另一波寒流到来之前出现紧张。此时中国即将迎来春节假期。

与需求旺季12月相比，由于气温回升，1月和2月的能源需求通常会放缓，但数据显示今年的情况可能与这个趋势不同。

另一波寒流即将造访北亚，今年中国农历新年--春节在2月中旬，比往年都要晚。

为了保证春节长假的天然气供应，本月大约有60艘船运载着超过400万吨的液化天然气(LNG)正在驶往中国。据汤森路透Eikon数据，这个数量仅次于12月的510万吨和11月436万吨。

这些船货的出处并不寻常，包括非洲赤道几内亚及安哥拉、南美洲的秘鲁、还有特里尼达及托巴哥，另外还有几艘船货是来自美国。

“为了应付预期中的需求激增，中国已经买进多笔短期交付的船货，”新加坡一主要燃料商的LNG交易主管称。

国内产出也正提高。中国12月天然气产出创下至少为2014年以来最高，国营能源业巨头都提高了重庆及涪陵等地主要天然气田的产出。

由于首都北京本周最低温预计将降至摄氏零下15度，采暖需求预料将大增，当局亟欲避免12月供应严重短缺的乱局。

作为治理污染行动的一部分，北京当局对华北数以百万计的家庭和部分工厂实施“煤改气”工程，导致天然气供应紧张。

这就造成需求跳增，再加上存储设施和输气管网不足，导致2017年底出现了天然气供应危机，致使住户受冻。

“今年，居民和商业用气需求大增，”能源咨询公司Wood Mackenzie的Miaoru Huang说道。

过去一个月这场危机得到了缓解，因政府要求化肥厂等大型天然气用户暂停生产以保证北方供气，并解除了部分城市的燃煤取暖禁令。

reut.rs/2Dr4KYd

**工业领域受挫**

亚洲现货LNG价格将近12美元每百万英热单位(BTU)，为逾三年最高，因北亚地区买家纷纷预订油轮，为寒流来袭做准备。

对天然气的紧急需求在一周内将中国市场价位推升15-18%，达到每吨6,650元人民币(1,039.87美元)。

河北省唐山市的华普燃气有限公司采购销售经理李瑞鹏表示，这也给工业领域带来冲击。

由于无法承受更高的LNG价格，钢铁厂等客户已停止运行，或者转用煤炭。

“我们只为取暖用途和充气站服务，不考虑工业用户了，”李瑞鹏称，他预计工业需求春节前不会回升。

中国天然气进口飙升：reut.rs/2DoMmPq

(完)