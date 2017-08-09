港报财经评论：看好NBV增长，内险股有力上--经济日报8月9日

看好NBV增长 内险股有力上/ 林瑞芬

恒指昨日略为低开，但收市升0.6%，报27,854点；呈大涨小回格局，大市成交额增至971.8亿港元，今日焦点蓝筹股落在将公布业绩的港交所。

港交所昨低见225.4港元，最高升见232港元，收报230.6港元，升1.3%。港交所股价今年来累计升幅约26%，与恒指相若，未有跑赢大市。后市而言，只要业绩对办，而大市交投升温，总有跑赢大市的机会，230港元阻力有待确认突破，后市继续上望挑战240港元。

股王腾讯昨收报328.6港元，升2.5%，成交额达74.42亿港元，继续为各大中、外券商给予「斗牛」目标价。最新交银国际发表报告，把腾讯目标价由292港元上调至373港元。

另外，汽车股升势未停，昨日轮到吉利汽车及长城汽车，分别抽升6%及4.9%。吉利股价乘7月份销售汽车数据提振而上扬，吉利7月份汽车销量合共为9.11万辆，环比增长2.6%，同比增长87.8%，呈淡季不淡的趋势。

大市一路缓行，但港股波幅指数于7月筑底近11.3回升，现水平报13.78，启示市场人士对当前平静的升市也非全无准备会随时翻小浪。后市若翻小浪而言，技术上，回吐至50天綫（现近26,250）为关键支持位参考，守稳其上，未抹杀反覆挑战2015年高位28,588之顺势发展。

中国铝业、中国建材等持续为市场追捧，昨分别急升8%及1.4%。中、港资源周期股份近月不断抽升，主要源于月初公布的7月PMI中，主要原材料购进价格指数大幅攀升至57.9%，意味着7月的PPI环比极有可能转为正数，从而PPI同比出现2月见顶以来的首次拐头向上。

同时，7月PMI中，原材料库存维持在48.5%相对高位，意味着7月工业企业原材料库存可能进一步回补，与价格的反弹相互呼应。形成市场乐观预期，并反映在周期股的股价之上。周期股后市能否持续攀升，关键还需看7月PPI的回升，是否起点，若真的出现新的产成品补库存周期，而非仅仅是5月以来的原材料补库存，那么需求将大大超出预期，周期股也将继续全面上涨。

对资源周期股未来的升势，市场也略带分歧。一方面，供给侧改革无疑给力，环保的督查也对供应起限制作用，在供应方面有所限制视为利好。只是，原材料价格上升的持久性，也要看需求的回升动力。最新中国公布7月进出口增长数据就双双低于市场预期，增速呈现回落。7月出口按美元计价按年增长7.2%，低于预期的11%，增速较6月的11.3%回落；季调后出口按月下降3.9%，增长动能略有放缓。可见对外贸易不确定性仍强。

银河证券认为，当前中国经济维持较高景气度，消费韧性贡献较大，但投资继续缓慢下行，从库存角度看，经济仍处于被动补库存阶段。年内第四季度，需求下滑仍然是大趋势，仅仅是下滑斜率较为和缓，周期股与商品行情暂时只是阶段性修复机会。策略上，此前已经持有周期股的投资者可继续持有，直至需求下滑讯号出现为止，但此前没持有周期股的投资者则暂且观望。

上证昨收报3,281点，微升0.07%，上周筑高位3,305而稍事休息，市场纠结3,300这个关口能否冲破。第三季度经济有韧性预期似乎已被市场较为充分预期和反映，若后市无进一步的催化剂，暂且看3,300阻力还是暂难作大突破。不过，十九大召开前，不容忽视中央维稳股市及经济的决心，上证纵暂在3,300筑阻力，回吐也见有限度，市场结构性分化走，或更集中具国企改革概念，受惠供给侧改革股份类投入。

国指昨收报11,079点，微升0.23%，国指守稳10,650点，反覆能否完成头肩底量度升幅目标至11,400左右，强势内险股仍是关键。相关内险股份亦将公布业绩，超于预期表现则有利股价进一步探高。

招商证券预测，今年上半年度，非寿险公司和综合性保险公司净利润增长很大机会好过纯寿险公司，预测中国再保险、中国人寿、中国平安、中国太平、中国财险、新华保险、中国太保今年上半年度的利润同比增速分别为30%、22%、18%、17%、12%、4%及-9%。中国再保险盈利增速领先主要是投资收益好于去年所致；国寿和中国太平因为去年基数低，盈利增长要好于新华保险和中国太保。

另外，预测上半年各内险股业绩反映出来的趋势是寿险业务发展向好，财险承保受压。其中，寿险公司新业务价值（NBV）增长会良好，排序为平保、太平、太保、新华保险、国寿，NBV分别同比增长52%、49%、42%、32%、22%，或超于预期表现；而考虑到今年开门红保障型产品销售良好，主要公司产品的期限均有所拉长，预计各公司新业务利润率都将有所提升。（完）

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