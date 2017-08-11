中国货币市场：资金趋松回购利率下行，货基投资NCD新规消息引关注

路透上海8月11日 - 中国银行间市场周五资金面趋松，回购利率有所下滑；公开市场逆 回购到期量仍较大，不过央行对冲力度尚可，令市场情绪更为稳定。此外有关货币基金投资 同业存单（NCD）条件收紧的消息引发市场关注。 北京一券商交易员称，“今天资金面真是舒服，比昨天好，价格也下来了，挺便宜的。 ” 央行公开市场今日进行了总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14 天600亿元。据此计算，单日操作量完全对冲到期，本周共净回笼300亿元。 近日有关货币市场基金监管新规的进展再度引起市场关注。有市场消息称，监管层正就 货币基金管理新规征求意见，其中对同业存单（NCD）投资的监管条件明显收紧，禁投主体 评级AA+以下商业银行发行的同业存单。 在此基础上，货基监管还进一步限制了对次高等级同业存单的投资比例，AAA级以下商 业银行发行的同业存单的投资比例最高不得超过10%。 同时为加强货币市场基金对银行存款与同业存单的分散性，规定同一基金管理人管理的 全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商 业银行净资产的10%。 “（加强NCD投资管理是）限制大货基的规模增长，应该是要过渡的，不然超比例太多 的货基一时也没办法调整到位，”一位基金公司人士称。 多位市场人士均谈到，因为有过渡期，加上同业存单期限较短，新规对多数货币基金影 响应该不大，不过天弘基金旗下的余额宝因其规模超万亿元人民币，达标难度可能会稍大。 他们并认为，总体来看，新规有利于AAA评级银行发行的同业存单，今日二级市场部分 高评级的NCD也浮现了主动买盘。 2016年2月开始实施的《货币市场基金监督管理办法》中规定，货币市场基金投资于具 有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超 过20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净 值的比例合计不得超过5%。 据中国证券投资基金业协会数据显示，截至今年6月底，中国境内公募货币基金共有325 只，净值达51,057亿元人民币，环比增长约5.6%，在公募基金中占比逾五成。 北京一券商分析师表示，统计来看，目前8.4万亿的同业存单中，AAA和AA+评级占比分 别约为67.5%和18%，AA占比10%，AA以下的占比在4.2%左右，其中货币基金持有大约在1万亿 元左右同类存单。 他并指出，一般大的货币基金都只买AA+以上的同业存单，不排除部分小型货基为了冲 收益拿了一小部分低评品种。新规修改后影响料有限，但提高流动性要求，会导致部分货基 收益率小幅下降。 上海清算所最新数据显示，7月同业存单托管量增加4,331亿元至84,268亿元，占总托管 量的比重进一步升至51.5%。从持有者结构上看，非法人类产品依旧是当月同业存单主力增 持机构，7月末共持有3.74万亿元，较6月末增加4,296亿元。 非法人机构是指证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理组 合、企业年金计划、保险产品、信托产品、社保基金、私募投资金、养老基金等其他非法人 机构。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间10:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.7513 2.7885 -3.72 七天 2.7633 2.9031 -13.98 14天 3.6743 3.6661 0.82 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0950 3.0550 4.00 七天 3.3250 3.2900 3.50 14天 3.4800 3.4600 2.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.8000 2.8200 -2.00 > 七天 3.4000 3.4400 -4.00 14天 3.7000 3.7000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.7970 2.8018 -0.48 七天 2.8767 2.8821 -0.54 三个月 4.2867 4.2818 0.49 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)