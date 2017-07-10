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台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因韩元上扬与海外NDF转为折价
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2017年7月10日 / 凌晨2点27分 / 1 个月前

台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因韩元上扬与海外NDF转为折价

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北7月10日 - 台币兑美元周一早盘走升；交易员称，主要受韩元兑美元上扬，以及海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自溢价转为折价的带动。

他们表示，虽然国际美元受优于预期的非农就业数据带动偏强，不过此前市场已多少反映了相关疑虑；目前买卖双方较偏向观望，盘中仍需观察外资动向以及股市表现而定。

〞先反映韩元走势，但外资没有动作，出口商也惜售。〞一银行交易员说。

另一大型银行交易员称，今日海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点自溢价转为小幅折价，显示海外投资人对台币的看空情绪降低，近期外资卖超台股汇出的需求有机会降温。

本地时间10:12，台币兑美元升值3.5分报30.575，台北外汇公司第一个小时的成交量仅0.97亿美元；韩元兑美元报1,150.9，上日收在1,154.3；台股加权指数则跌0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇报30.534/30.575，上日收在30.563。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.520-30.620

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元站稳脚跟，美国就业报告支持美联储收紧政策计划

--全球汇市：投机客美元净多仓降至去年5月中以来最低--CFTC/路透数据(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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