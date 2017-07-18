发改委称中国经济有能力延续稳中向好 关注房地产等领域非理性对外投资

路透北京7月18日 - 中国国家发改委新闻发言人严鹏程周二表示，中国经济完全有能力、有条件延续目前稳中向好的发展态势；此外，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

他在新闻发布会上称，中国经济结构不断调整优化，发展动能正在有序转换。支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，支持以企业为主体、以市场为导向、按商业原则和国际惯例的对外投资项目，尤其支持企业投资和经营“一带一路”建设及国际产能合作项目。

“今年上半年，我国对外投资规模出现下降，原因是多方面的。这之中，既有去年同期基数较高的因素，也有我国经济发展持续向好、企业在国内投资信心增强的原因；既受外部环境不确定性增多、企业对外投资更加审慎的影响，也与去年底开始有关部门加强对外投资真实性合规性审查有关。”他说。

中国商务部数据显示，从去年12月开始，中国非金融对外直接投资额(ODI)连续七个月同比大幅下降，最高降幅逾70%，今年1-6月同比下降45.8%；不过6月ODI环比大增65.5%至七个月新高，实现连续第二个月正增长，同比降幅则进一步收窄至11.3%。

路透上月报导称，中国银行业监管机构曾下令让多家银行评估对一些大举进行海外并购公司的敞口，其中就包括万达集团。

严鹏程表示，当前中国营商环境与市场主体的期待相比，还存在一定差距。下一步将从破解制约实体经济健康发展的瓶颈问题入手，采取更加有力有效的举措，进一步优化营商环境。

其中包括降门槛。也就是进一步放宽市场准入，包括编制投资核准事项清单，全面向社会公开；进一步扩大市场准入负面清单试点，压缩负面清单事项，最大限度放宽社会资本进入领域；在全国范围内实施外商投资负面清单，落实准入后内外资企业公平待遇。

并进一步降低企业税费水平，包括继续清理规范政府性基金、行政事业性收费、涉企经营服务性收费；推进输配电价格改革、电力市场化交易等措施，合理降低用电成本；督促各地出台并落实加强地方天然气输配价格监管措施；进一步推进物流降本增效，相关方案正在向社会公开征求意见。

同时加强事中事后监管，包括全面实施公平竞争审查制度，加大价格和反垄断重点领域监管执法力度；加强社会信用体系建设，深入推行“双随机、一公开”监管，着力维护公平竞争的市场秩序，以及进一步提升政务服务效率等。

**经济有能力延续稳中向好态势**

中国周一公布超预期的经济增速，上半年GDP同比增长6.9%。针对中国经济是否重回依靠投资拉动经济的老路，严鹏程表示，从客观数据和掌握的情况看不支持这样的结论，中国经济完全有能力、有条件延续目前稳中向好的发展态势，实现中高速发展。

他指出，消费已成为中国经济增长主要推动力，对经济增长的支撑作用正在进一步增强。上半年消费对经济增长的贡献达到63.4%，比投资高30.7个百分点。

同时创新引领的作用正在日渐凸显，新动能加快成长。上半年，中国高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和11.5%，比规模以上工业快6.2和4.6个百分点。新产业、新业态、新模式、新产品不断涌现，“互联网+”推动线上线下加快融合，特别是分享经济广泛渗透，跨境电商、在线医疗、共享单车等新服务模式层出不穷，这些都为中国经济持续健康发展注入新的强劲动力。

供给侧结构性改革的效应也正在逐步释放，市场供求关系明显改善。随着去产能的推进，一大批僵尸企业逐步退出，为行业内的其他优质企业发展腾出了空间；企业发展环境正在持续优化，有效激发了微观主体活力。

去产能方面，他提到，上半年钢铁方面按照既定目标计划，坚决淘汰落后产能，严格控制新增产能，对一些地方违法违规建设钢铁冶炼项目进行调查处理。同时，加大依法取缔“地条钢”的工作力度。截至6月末，“地条钢”按计划出清，即将就此开展督查。

此外，上半年共退出煤炭产能1.11亿吨，完成年度目标任务量的74%。通过去产能，有力推动了煤炭行业健康发展，企业经营状况明显好转，一大批长期亏损、安全基础差的煤矿加快退出，为优质产能发展进一步腾出了空间，相关风险逐步缓解。

核准投资方面，6月审批核准固定资产投资项目总投资额296亿元人民币，上半年审核固定资产项目总投资额4,638亿元。

截至5月底，13大类重大工程包已累计完成投资96,893亿元，开工56个专项，599个项目。

以下为发改委公布的13大类重大工程包截至2017年5月底投资完成情况：

13大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、68个项目 26,461

生态环保 14个专项 7,269

清洁能源 49个项目 12,542

粮食水利 2个专项、66个项目 4,334

交通运输 215个项目 21,352

健康养老服务 15个专项 7,406

能源矿产资源保障 84个项目 5,912

现代物流 1个专项 2,255

城市轨道交通 53个项目 2,026

增强制造业核心竞争力 6个专项 148

新兴产业 6个专项 811

制造业升级改造 64个项目 281

旅游休闲 8个专项 6,096

（完）