中国下半年将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入--发改委

路透北京9月15日 - 中国国家发改委新闻发言人孟玮周五表示，今年下半年，将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入；后期CPI、PPI将在合理区间运行，继续深化价格改革，加快推进跨省跨区专项输电工程和区域电网输电价格改革。

孟玮在新闻发布会上称，8月份，发改委共审批核准固定资产投资项目8个，总投资107.6亿元人民币，主要集中在水利、高技术等领域。截至今年7月底，13大类重大工程包已累计完成投资10.2万亿元，开工56个专项、599个项目。

“（下一步将）继续推进放宽外资准入，简化外商投资管理程序，支持北京、上海、广州、深圳等特大城市率先加大营商环境改革力度，构建更加开放、公平、便利的投资环境。”她说道。

孟玮称，今年7月实施的新版《外商投资产业指导目录》将限制措施减少近三分之一，提出了全国范围实施的外商投资准入负面清单，负面清单之外的领域原则上实行备案管理，不得限制外资准入。在此基础上，自贸试验区进一步扩大了开放试点。

据其介绍，2016年全球跨国投资规模下降了2%。据美国经济分析局统计，2016年美国吸引外资下降1.9%，今年一季度下降44.2%。在这样的大背景下，中国吸引外资也受到一定影响。

“今年上半年，我国批发零售业、房地产业外资流入有所减少，但高技术制造业、高技术服务业外资流入实现了较快增长。在吸引外资转型升级阶段，我国投资环境不断完善，对外商保持较强的吸引力。”她说。

今年以来，发改委等促进内外资企业公平竞争，对外商投资企业同等适用产业支持政策和创新支持政策，按照统一标准审核业务牌照和资质申请，给予内外资企业公平机会参与标准化工作，促进公平参与政府采购招投标，支持外商投资企业在中国境内上市、发债。

同时，优化利用外资结构。为外商投资先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域提供各类支持政策。今年2月发布的新版《中西部地区外商投资优势产业目录》，扩大了中西部地区鼓励外商投资范围。

**深化价格改革**

国家统计局上周六发布数据显示，8月CPI同比上涨1.8%，环比上涨0.4%；而PPI同比上涨6.3%，涨幅比上个月有所扩大，环比来看，涨幅双双扩大。

孟玮就此表示，涨幅扩大更多是受短期因素影响。8月份CPI、PPI同比涨幅有所扩大，并未改变当前物价平稳运行的基本态势。后期，CPI、PPI将继续在合理区间运行。

此外，她表示，将继续深化价格改革，强化价格监管，重点聚焦在电力、天然气、铁路客运、水资源、公共事业五个方面。电力方面，国家层面将加快推进跨省跨区专项输电工程和区域电网输电价格改革。地方层面将积极开展地方电网和增量配电网的配电价格改革，实现对电网监管的全覆盖。同时，根据电力市场建设进程，有序放开竞争性环节的发售电价格，逐步扩大市场形成电价的范围和程度。

天然气方面，2018年底前，各地将建立起输配环节定价办法、成本监审办法，重新核定省内短途管道运输价格，制定独立配气价格，降低偏高输配价格。铁路客运方面，全面开展铁路普通旅客列车运输成本监审，2017年底完成成本监审工作。

水资源方面，在总体不增加农民负担的前提下，紮实有序推进农业水价综合改革。同时，还将研究制定推进城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见。公用事业方面，适时完善城市供水供电供热阶梯价格制度，合理调整分档用量及价格。

近期发改委方面将组织各地完成新一轮地方定价目录修订，结合改革进展情况和各地经济社会发展实际，尽可能缩减政府定价范围。目前正在修订《政府制定价格行为规则》和《政府制定价格成本监审办法》，将在近期内向社会正式发布。（完）