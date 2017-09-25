发改委称中国企业杠杆率稳中趋降 债务风险趋于下降

路透北京9月25日 - 中国的债务问题备受关注，国家发改委周一表示，在降杠杆各项途径综合作用下，中国企业杠杆率呈现稳中趋降的态势，债务风险趋于下降，市场化债转股取得良好开局。下一步要全力推动降杠杆及防范化解潜在债务风险工作取得更大成效。

发改委网站刊登的新闻稿称，下一步要把国有企业降杠杆率作为主攻方向，加快完善国有企业现代治理结构，推动国有企业混合所有制改革；研究建立严格的分行业负债率警戒线管控制度，以体制机制逐步降低国有企业杠杆率。

同时要把僵尸企业出清作为降杠杆的重要途径，坚决去除无效杠杆。推动通过市场化法治化方式实现“僵尸企业”“安乐死”，以提高资源使用效率；继续完善和落实各领域支持政策，引导相关实施机构通过市场化法治化方式筛选有发展前景的高负债企业实施债转股；充分发挥资本市场并购主渠道作用，推动企业兼并重组，加强资源整合，发展规模经济，实施减员增效，提高综合竞争力。

据发改委，截至9月22日，各类实施机构已与77家企业签署市场化债转股框架协议金额超过1.3万亿元人民币；依法破产推动市场出清力度加大，股权融资规模和份额进一步扩大。

发改委称，中国总杠杆率上升速度明显放缓，正趋于稳定。根据国际清算银行（BIS）最新数据，截至2017年一季度末，中国总体杠杆率为257.8%，同比增幅较上季度末下降4.7个百分点，连续四个季度保持下降趋势；环比增幅较上季度末下降0.8个百分点，连续5个季度保持下降趋势。

企业杠杆率已开始下降。根据BIS最新数据，2017年一季度末中国非金融企业杠杆率为165.3%，连续三个季度环比下降或持平，非金融企业杠杆率下降趋势进一步确立。

信贷/GDP缺口保持下降。根据BIS最新数据，截至2017年一季度末，中国信贷/GDP缺口22.1%，较2016年末降低2.4个百分点，已连续四个季度下降，显示潜在债务风险正趋于减轻。

微观杠杆率也呈下降趋势。截至今年7月末，中国规模以上工业企业资产负债率55.8%，同比下降0.7个百分点，企业资产负债率过高的问题在逐步缓解。实体经济效益快速改善，规模以上工业企业主营业务收入利润率提高到6%以上，利润增速高达20%。

标普全球评级上周四调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”。（完）

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