中国发改委称加强民企对外投资监管 规范境外金融衍生品投资活动

路透北京12月18日 - 中国国家发改委和商务部等五部门日前发布《民营企业境外投资经营行为规范》提出，民营企业要加强对境外分支机构在资金调拨、融资、股权和其他权益转让、再投资及担保等方面的监督和管理，审慎开展高杠杆投资，规范境外金融衍生品投资活动。

周一刊登在发改委网站的文件明确，对民营企业“走出去”与国有企业“走出去”一视同仁的总则，要求民企根据自身条件和实力有序开展境外投资，参与“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作。并从完善经营管理体系、依法合规诚信经营、切实履行社会责任、注重资源环境保护和加强境外风险防控五个方面对民营企业境外投资经营行为提出要求。

“民营企业要结合本企业实际，明确境外投资管理部门和职责，细化境外投资决策程序，建立健全境外企业设立和授权管理制度及境外投资风险管控制度。”文件要求，民企要完善境外经营评价、考核和激励办法，完善经营管理体系。

依法合规诚信经营方面，要求民营企业境外投资应按照相关规定，主动申请备案或核准；境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，须获核准，其他情形的，须申请备案；不得以虚假境外投资非法获取外汇、转移资产和进行洗钱等活动。

在境外跟踪拟使用中国金融机构信贷保险的项目，未取得有关金融机构出具的承贷、承保意向函前不得做出对外融资或保险承诺；不得虚假宣传业绩或采取其他不正当竞争手段。

在资源环境保护方面，鼓励民营企业在境外坚持资源节约、环境友好的经营方式，将资源环境保护纳入企业发展战略和生产经营计划，建立健全资源环境保护规章制度。

文件称，民营企业在境外项目建设前，要对拟选址建设区域开展环境监测和评估，掌握项目所在地及其周围区域的环境本底状况；民营企业在收购境外企业前，要对目标企业开展环境尽职调查，重点评估其在历史经营活动中形成的危险废物、土壤和地下水污染等情况以及目标企业与此相关的环境债务。

此外，文件还明确，民营企业要根据实际需要确定国内派出人员，依法依规聘用东道国（地区）员工，积极为当地创造就业机会，加强属地化经营，加强社会沟通；自觉维护国家经济、产业、技术安全，境外投资经营需加强与国家利益相关风险防范。从而切实履行社会责任和加强境外风险防控。

发改委网站并刊登有关负责人就改文件答记者问称，近年来中国民营企业“走出去”步伐明显加快，国际化经营水平显著提高，为带动相关产品、技术、服务出口，促进国内产业转型升级，推进“一带一路”建设，深化中国与东道国互利合作做出了积极贡献。但同时，部分民营企业境外投资经营活动也存在不规范的问题。

“有的企业不履行国内外审核手续，违规在境外开展投资活动；有的企业盲目决策，造成重大经济损失；有的企业恶性竞争，不顾代价承揽境外项目；有的企业忽视质量和安全管理，产生不良影响。”该负责人指出。

他并表示，《行为规范》是鼓励和引导民营企业开展境外投资活动的重要举措和对民营企业境外投资经营活动的指引。民营企业参照《行为规范》开展境外投资经营，有助于提高跨国经营和风险防范能力，实现良好经济和社会效益，同时促进中国对外投资健康有序发展。（完）

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