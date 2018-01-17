雀巢同意以28亿美元将美国糖果业务出售给意大利费列罗

路透伦敦/米兰1月16日 - 瑞士食品集团雀巢(Nestle)(NESN.S)周二表示，已同意以28亿美元将美国糖果业务出售给意大利费列罗(Ferrero)。这是雀巢执行长Mark Schneider的首个出售大动作，也是该集团向更健康产品道路迈出的一小步。

雀巢是全球最大的包装食品企业。该集团曾称，这项业务在美国实力较弱是其出售的原因。雀巢在美国的糖果业务落后于好时(Hershey) (HSY.N)、玛氏公司(Mars Inc)和瑞士莲(Lindt)。

对于家族企业费列罗而言，这项现金交易为其提供了在美国这个关键市场快速规模化的机会。费列罗过去一年在该市场还进行了另外两宗交易。

根据Euromonitor International，费列罗将成为美国及全球第三大巧克力公司。

随着消费者减少垃圾食品和含糖食品的摄入，雀巢将侧重点放在了“营养、保健和健康”方面。不过该集团表示，仍致力发展美国以外的糖果业务。

但银行家及分析师揣测，雀巢可能会处置其它表现不佳的品牌，甚至可能如其近期在冰激凌业务方面的做法一样，通过成立合资公司远离糖果业务。一位银行家称，好时会是明显的合作伙伴。好时在美国拥有雀巢奇巧巧克力(KitKat)品牌。(完)