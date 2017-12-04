雀巢和Stada均筹备竞标德国默克消费者健康业务--消息人士

路透伦敦/法兰克福11月30日 - 据数名消息人士告诉路透，瑞士食品巨头雀巢(Nestle)(NESN.S)和德国药品企业Stada(STAGn.DE)的私募股权所有者都在筹备向德国默克集团(Merck KGaA)(MRCG.DE)旗下消费者健康部门发出初步竞标。

消息人士称，默克集团财务顾问--摩根大通已为该业务发出竞标邀请，截止日期为12月15日。该业务估值约为40亿欧元(48亿美元)。

外界广泛认为雀巢购买该项业务是很自然的事。雀巢之前与默克组建消费者合资企业的谈判在今年夏季破裂。

消息人士称，今年稍早拿到Stada控股权的贝恩和Cinven希望，将默克这一业务作为Stada实施买入重建(buy-and-build)策略的平台。Stada是一家生产非专利药(generic drug)和消费者护理产品的企业，2016年营收额超过20亿欧元。

其中一名消息人士称，该私募股权公司正对默克消费者健康业务采取行动，希望借此扩大与Stada的业务。

他们表示，其他未踏足消费和医疗保健行业、且无法使用现有资产组合公司作为并购载体的收购基金，都收到了不要介入的咨询意见。

默克拒绝置评。他们表示，行业买家一直都对默克抱有足够兴趣，指的是来自新兴市场的收购兴趣。

雀巢、Stada、Cinven和贝恩也都不予置评。

默克的维生素和营养补充剂业务或许契合了雀巢在消费者保健领域进行扩张的野心。雀巢执行长Mark Schneider已将这一快速增长的领域置于优先位置。(完)