中国高净值人群仍将地产作为最主要投资方向 股票其次--胡润

路透上海1月25日 - 据胡润研究院发布的最新报告，地产继续成为中国高净值人群的最主要投资方向，股票投资居其次；约一半富人认为未来两年国内地产价格会稳健增长。

最新发布的中国富豪品牌倾向报告指出，未来三年，高净值人群对海外投资和艺术品投资的意愿增加明显，银行存款和货币投资将减少；其中拥有亿万资产的高净值人群增加地产和股票的投资意向更高。

近半年来，胡润研究院对463位个人资产在一千万元人民币以上的中国高净值人士进行了调研，其中64位资产超过一亿元，男女比例为62%和38%。

报告指出，本次调研中，24%的受访者选择地产作为投资首选，比去年减少5个百分点，47%的受访者认为未来两年的地产价格会稳健增长；选择股票的比例比去年减少1个百分点，以22%位居第二。受访者平均预测未来两年沪综指.SSEC将达到3,447点，对比去年预期的3,350点上浮3%，将近22%的受访者认为将达到4,000-5,000点。

沪综指周四早盘初报3,555.168点，跌0.12%。

对于中国宏观经济，该报告指出，2017年国内经济运行稳中向好，全国GDP增速6.9%，高净值人群对经济的信心上涨，加上中共十九大传递出的积极信号，高净值人群普遍看好未来两年的中国经济走势，选择“非常有信心”和“还算有信心”的比例总和，较去年上升了三个百分点。

其中，表示“非常有信心”的受访者比例从去年的28%上升到46%；表示“没有信心”的比例继去年从13%下降到9%之后，今年再次下滑到6%。31-45岁的高净值人群最乐观，选择“没有信心”的比例明显低于其他年龄段的受访者。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“中国高净值人群对中国未来的信心非常强，对未来两年的中国经济很有信心，并且第一次认为10年后中国会领先美国。”

本次调研中，高净值人群第一次认为10年后中国将领先美国，认为“中国领先”的比例从去年的28%上升到37%，高出“不分上下”者一个百分点。上海、北京、纽约被认为是10年后全世界最重要的城市前三甲。有四个中国城市进入前10，美国有纽约、洛杉矶和西雅图进入前10。

有意思的是，支付宝和微信连续第二年成为中国富豪最青睐的支付方式，富人对现金支付和刷卡的青睐度分别降低了四成。

在国内富人最青睐的国内私人银行和国际离岸私人银行中排名居首的，分别为招商银行(600036.SS)和瑞银(UBSG.S)，花旗银行在最青睐的外资零售银行排名居第一。

报告指出，国内一线城市的高净值人群认为拥有1.3亿元财富后可以达到财富自由，二线城市的高净值人群认为8,000万元可以达到财富自由，三线城市的高净值人群认为6,000万元可以达到财富自由。但有趣的是，一线城市的亿万资产高净值人群认为3.2亿元才能达到财富自由。高净值人群认为平均45岁能达到财富自由，比去年推迟四岁。（完）