网易和百度CEO均表示公司会考虑回A股上市--报载

路透上海3月3日 - 据中国国内媒体周六报导，中国互联网巨头—网易(NTES.O)和百度(BIDU.O)首席执行官(CEO)周五均明确表示，公司会考虑回A股上市。

上海证券报引述全国政协委员、网易董事局主席兼CEO丁磊在参加全国政协和人大”两会”时，回答关于是否愿意将回A股上市的媒体提问时说，“我们当然会考虑，...对一个在准备的市场，是随时可以上市的。”

新京报亦引述全国政协委员、百度董事长兼CEO李彦宏表示，一直希望百度能够整体在国内上市，因为主要的用户和市场都是在中国，”任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早地回来在国内的股市来上。”

上证报导指出，最近三六零(601360.SS)回归A股、富士康A股IPO特批等为”独角兽”（估值超10亿美元的未上市公司）企业开通绿色通道的举措，都表明监管层在相关方面已做好准备工作。

丁磊认为，美国市场是信息披露制，无论企业赚不赚钱、盈不盈利，都被允许上市。此外，它的交易机制也有可取之处。就A股而言，丁磊说自己关注其实并不多，但有一件事情他认为很不合理，即A股上市公司的”任性停牌”。

“莫名其妙就停牌，这在完善的资本市场中是不可思议的。”他说，网易在纳斯达克上市18年来，从来没有停过牌，也不能随意停牌。（完）