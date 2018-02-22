网飞和亚马逊在大盘抛售过后逐渐成为华尔街的新宠

路透旧金山2月21日 - 网飞(Netflix)(NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)等看来将会因美国调降企业税而获益的科技企业，正成为华尔街新的关注点，之前这些股票并没有因为近期市场震荡而受到太大影响。

亚马逊股价周三一度涨逾2%，首次触及1,500美元；网飞亦涨幅超过2%，几乎触及纪录高位。

投资者因本月初美股主要股指暴跌至修正区域而倍感焦虑，但对美国经济体质依然保持信心，目前正在对热门股加倍建仓，预期这类企业的获利成长将高于平均水平，因认为美国今年实施的减税举措，将会使消费者和企业有更多资金用于支出和投资。

这些个股中，亚马逊自1月底以来攀升2.7%，网飞也涨了4.9%，表现均好于同期下跌3.3%的标准普尔500指数.SPX。

“投资者愿意为能够在任何环境下带来回报的进取型科技股支付溢价，”Cresset Wealth Advisors驻芝加哥的首次投资官JackAblin称。“至少人们都会待在家中，吃着爆米花看网飞电影。”

分析师平均预计，今年亚马逊按非公认会计原则核算的调整后每股盈余增长82%。汤森路透数据显示，预计网飞的每股盈利将增加两倍多。

根据汤森路透I/B/E/S，预计2018年标普500指数成分股整体获利表现异常强劲，将增长19.1%，受减税和经济强劲表现提振。

从市盈率看，亚马逊和网飞的估值似乎比大部分股票要高得多。汤森路透的数据显示，亚马逊基于未来12个月每股盈余计算的预期市盈率为155倍，而网飞的预期市盈率为94倍。(完)