美股业绩：Netflix第二季新订阅用户数超预期，股价盘后大涨近11%

路透7月17日 - 美国视频流服务公司Netflix第二季新订阅用户数达到520万个，高于华尔街预期，并预计随着该公司在全球扩张，将继续保持这种动能，提振其股价周一大涨近11%。

Netflix股价盘后跳升至179.16美元，超过6月8日创下的盘中纪录高位166.87美元。

Netflix在致股东的信中表示，预计海外增长将引领其2017年海外市场的业务首次录得全年获利。

截至6月底，Netflix海外订阅用户数首次超过美国订阅用户，分别为5,203万个和5,192万个。

Netflix称强大的内容，比如《十三个理由》(13 Reasons Why)和最新一季《纸牌屋》(House of Cards)帮助公司在第二季吸引到新用户。而第二季通常是Netflix一年中用户增长最慢的季度。

Netflix第二季非美国订阅用户数增加414万。据分析机构FactSet的数据，分析师平均预估为增加259万。

美国则增加了107万个新订阅用户，高于分析师平均预估的63.1万。

Netflix预计第三季将新增365万国际订阅用户，分析师平均预估为320万。

信中表示，财务指引认为多数动能将持续下去，但补充道，Netflix的预测过去有时太过乐观。

在面对美国客户增长放缓之际，Netflix一年仍花费60亿美元扩充内容，以赢取新订阅用户，冀望成为全球主要的电影及电视视频流服务供应商。该公司还为不同国家提供定制内容，并增加不同语言的节目。

Netflix称，由于投资于内容以增加新订阅用户，因此预计自由现金流“未来多年”都将为负值。

Netflix称第二季营收增长32.3%至27.9亿美元。

净利增至6,560万美元，或每股盈余0.15美元，仅略低于分析师预估的0.16美元。上年同期为4,080万美元或每股0.09美元。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 白云)