美股业绩：视频流媒体企业Netflix新增订户超预期，股价创纪录新高

路透10月16日 - 全球领先的在线视频流媒体公司Netflix第三季全球新增订户超出预期，且预期订户增长符合华尔街预期，称全球网络电视市场扩张之际公司表现领先于竞争对手。

Netflix股价周一创纪录新高，盘后进一步上涨1.2%，至205.07美元。该股今年累计上涨约64%。

FactSet的数据显示，Netflix第三季全球订户新增530万，华尔街的预期为450万。Netflix预计当前季度新增订户630万，略高于分析师平均预期的625万，全球订户总数接近1.156亿。

来自亚马逊(Amazon.com)旗下Prime Video等流媒体服务的竞争加剧，传统媒体公司也在采取行动。华特迪士尼(Walt Disney)决定从2019年起从Netflix撤下其电影，并推出自己的在线服务。

FactSet的数据显示，Netflix第三季新增的530万订户中来自海外市场和美国市场的订户分别为445万和85万。华尔街此前预计整体新增订户450万，包括369万海外市场订户和81万美国市场订户。

第三季营收增加约30%至29.9亿美元。

该公司净利增至1.3亿美元，合每股盈余0.29美元；上年同期净利5,200万美元，合每股盈余0.12美元。(完) (编译 王灿；审校 徐文焰)