网飞市值首次突破千亿美元 第四季新增用户超市场预期

路透1月22日 - 美国视频流媒体服务提供商网飞(Netflix)(NFLX.O)2017年第四季新增流播放服务用户833万，较华尔街预估高出200万，公司持续加大对业务的投入，力争成为全球互联网电视的主导企业。

网飞的业绩令投资者感到鼓舞，股价周一盘后交易中上涨7.8%至纪录高点245.16美元，公司市值首次超越1,000亿美元。1月以来科技企业推动美国股市创纪录的涨势，网飞股价截至上周五上涨15%，2017年上涨了53%。

美国有逾半数的宽带家庭用户都网飞的签约用户。客户群遍布190个国家，投资者预期数十亿美元的投资可开始产生稳定的回报。公司的季度业绩报告显示，公司所提供的流媒体服务愈发受到用户青睐。

10-12月期间，网飞从国际市场获得636万订阅用户，根据FactSet数据，这超过了华尔街所预期的510万。当时其热门电视剧“Stranger Things”和“The Crown”新季上线，动作电影“Bright.”也上架。

再加上该公司在美国用户增长198万，上年结束时，网飞的全球流媒体订阅用户达到1.1758亿。

网飞从邮购DVD转型，成为电影频道HBO的在线竞争对手。随着该公司发展壮大，网飞开始授权其自有原创节目，以确保当电影片厂供应协议结束时仍有新节目上线。

事实上在好莱坞争夺观众之际，华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)也在大力进军线上流媒体，2019年将把首播新剧和电影从网飞撤下。

网飞计划今年在电视节目和电影方面斥资80亿美元，以接招迪士尼、亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、和电影制片厂旗下的Hulu及当地在线视频竞争者。

2017年，网飞在国际市场首度录得全年获利。该公司表示，今年将把把目标放在稳定改善海外获力能力。

去年10月，网飞在其三大主要订阅套餐中，调高了其中两个的订阅价格，以筹备资金准备投资在内容上。此举也带动了营收攀升。

网飞公布12月季度经稀释的每股盈余(EPS)为0.41美元，符合汤森路透I/B/E/S分析师预估。

该季度总营收32.86亿美元，符合预估。

展望未来，网飞预估第一季将增加635万串流用户；根据FactSet，此高于分析师所预估的501万个。

投资者显然对网飞的成长能力抱有信心。根据汤森路透数据，该公司股价最近交投在未来12月预期获利(市盈率)的91倍，相对于亚马逊和迪士尼，这两者分别为152倍和17倍。(完)