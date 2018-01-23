（重发）凯文·史派西性丑闻给网飞造成3,900万美元支出

（重发补上Netflix的中文译名）

路透洛杉矶1月22日 - 一位知情消息人士周一表示，去年末演员凯文·史派西(Kevin Spacey)的性丑闻导致流媒体视频服务公司网飞（Netflix）(NFLX.O)中断有他参与的影视项目，给该公司造成大约3,900万美元成本。

网飞称，第四季度财报中披露的支出与“我们决定不再继续推进的未公布内容”有关。

史派西在影视戏剧领域事业有成，成为娱乐圈面临性骚扰指控的诸多名人之一，此前电影制片人哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)被控性骚扰。网飞的这项支出是最早的公开迹象之一，显示针对个人的性骚扰指控给影视工作室或制片公司造成财务成本。

消息人士称，这项支出与史派西参与的项目有关。史派西的代表周一未回应置评请求。

已有超过30名男性指控史派西的性骚扰行为。这位奥斯卡奖得主在《纸牌屋》(House of Cards)中扮演的角色被取消。《纸牌屋》是网飞出品的政治权谋剧，史派西在其中扮演美国总统Frank Underwood。去年11月网飞暂停制作该剧集的第六季，也是该剧的最后一季。

路透无法独立确认任何相关指控。(完)