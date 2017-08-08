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Netflix收购漫画商Millarworld 为电视电影制作广纳题材
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2017年8月8日 / 凌晨1点44分 / 6 天前

Netflix收购漫画商Millarworld 为电视电影制作广纳题材

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月7日 - Netflix(NFLX.O)周一称，已收购漫画出版商Millarworld，将知名漫画作家Mark Millar收至麾下，还有一众可供其挖掘制作成电视节目和电影的特许漫画形象。

这是Netflix进行的首笔并购交易。这家已成立20年的流视频先锋企业正在打造原创剧集和电影库，以期在全球范围内吸引新客户。

Millarworld的两部最知名漫画“海扁王(特攻联盟，Kick-Ass)”和“王牌特工(金牌特务，Kingsman)”均不属于该笔交易；Netflix未透露交易条款。

Netflix本次收购一家形象稳定的公司，是效仿了华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)的做法。迪士尼于2009年收购了漫威影业，并推出了根据漫威超级英雄改编的卖座电影、电视剧集和玩具。部分漫威节目在Netflix上播出。

Mark Millar是苏格兰作家及漫威前雇员，与他的妻子Lucy一起经营Millarworld。

Millarworld的三部特许漫画--“刺客联盟(Wanted)”、“海扁王”和“王牌特工”--已改编为电影，全球票房共计近9.13亿美元。

尽管“海扁王”和“王牌特工”不在本次交易范围内，但该交易为Netflix带来了一系列从科幻到奇幻等跨越各种类型的其它特许漫画，另外还有超级英雄形象和现实人物。

Netflix周一在纳斯达克市场收涨0.588%，报181.33美元。(完)

编译 王琛；审校 徐文焰

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