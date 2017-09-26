企业并购：丹麦支付平台Nets欢迎美国私募公司H&F的53亿美元收购要约

路透哥本哈根9月25日 - 丹麦支付企业Nets周一对美国Hellman & Friedman (H&F )出价331亿丹麦克朗(53亿美元)收购公司的要约表示欢迎，这可能成为近年来金额最大的欧洲私募股权收购之一。

Nets在7月时表示，已有一些潜在买主接触该公司。消费者转向持卡消费及移动支付，加上承诺将开放这块版图零碎市场的监管调整，让支付行业出现一波交易。

Nets一年前在哥本哈根上市，估值在300亿丹麦克朗或每股150克朗，金额是安宏资本(Advent International)、贝恩资本(Bain Capital)和丹麦退休基金ATP两年前收购Nets时的两倍。

欧洲支付行业正在迅速整并，其他近来的收购目标包括Worldpay和Paysafe。

Nets副董事长Jeff Gravenhorst在记者会称，Nets的潜在买主包括同业以及私募股权投资公司。

分析师称同业像是法国的Worldline，可能受惠于与Nets结合的综效。

Hellman & Friedman提出以每股165克朗收购Nets，较后者6月30日收盘价溢价27%。之后，Nets表示有其他潜在买方与其接触。

瑞银研究报告称，Hellman & Friedman收购报价暗示对Nets的估值为其2018年企业价值与EBITDA比率的13倍，符合业界平均水平。EBITDA指的是未计利息、税项、折旧及摊销之利润。

Nets周一股价上涨6.3%至161.70克朗。

该交易有望成为过去五年内私募股权基金在欧洲进行的第三大并购案，也是今年迄今为止的第二大交易。

**估值诱人**

本案若想达成，必须取得代表Nets 90%资本的股东同意，而且贝恩资本和安宏资本必须先同意维持对Nets 16%的持股。

银行界消息人士说，德意志银行、摩根士丹利、美银美林将牵头一项支持本项收购的债务融资案。不久后，势将有其他银行加入。

Nets的股价在去年9月上市后的六个月内跌去将近30%，但在7月初该公司称有潜在买方与其接触后，股价反弹至接近首次公开发行(IPO)的发行价。(完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 汪红英)