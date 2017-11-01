纽约皮卡撞人事件致八人死亡 当局宣称为恐怖袭击

路透纽约10月31日 - 周二一名男子驾驶皮卡在纽约市哈德逊河沿岸地区的自行车道上冲撞行人和骑车人，造成八人死亡另有多人受伤，相关当局称这是一起恐怖袭击。

当局称，警方射中嫌犯腹部，并在他驾车撞上一辆校车并弃车逃窜时将其逮捕。该嫌犯29岁。

美国有线电视新闻网(CNN)和纽约时报分别援引执法部门消息人士的话报导称，调查人员发现，嫌犯留下字条称他以“伊斯兰国”武装的名义发动了本次袭击。

一名美国执法部门消息人士告诉路透，该嫌犯是乌兹别克斯坦裔移民。

纽约市长Bill de Blasio在袭击发生后的记者会上表示，“这是一起恐怖袭击，是针对无辜平民进行的极为怯懦的恐怖袭击。”

美国国土安全部的发言人也称之为“明显的恐怖主义行径”。

纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)称，嫌犯似是单独行动。

稍晚CNN问及有管部门是否在袭击发生前就已掌握嫌犯身份时，库莫回应称，“目前还不能给出肯定的答复。”

纽约警察局长James O‘Neill没有公开驾车者的身份。但消息人士告诉路透，此人名叫Sayfullo Saipov。

CNN和NBC报导称，他在2010年进入美国。

美国总统特朗普发推文称，他已命令国土安全部加强“极端审查程序”。(完)