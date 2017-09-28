新西兰央行维持利率不变 对新西兰元的措辞有所软化

路透华盛顿9月28日 - 新西兰央行周四对新西兰元汇率的说法有所软化，并维持其中性立场，尽管该国周末大选无政党获多数席次下充满政治不确定性。

新西兰央行连续第六次维持利率在1.75%的纪录低位不变，并称货币政策将保持宽松--维持近几个月来的声明措辞。

央行表示，新西兰元下滑将有助于带动通胀，这较8月声明中的“需要”有所软化。央行指称，自那时以后汇率已有下滑。

“新西兰元走软，将有助于推升可贸易商品通胀，并扶助实现更均衡增长。”新西兰央行代理总裁斯宾塞(Grant Spencer)在声明中表示。

新西兰元跌至0.7210美元，声明发布前约在0.7223左右。

无一政党在周末大选赢得过半席次，使得筹组下届政府状况不明，新西兰元周三即跌至逾三周低位。

受政治面不安及数据恶化所影响，新西兰元兑美元上月跌逾4%，成为表现最差的主要货币，表现较澳元逊色。

“央行口气有些软化，但它不得不如此，因为新西兰元下跌，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深市场策略师Imre Speizer在提到央行措辞时表示。“所以这只是承认新西兰元已经走贬。”

这是斯宾塞作为代理总裁所做的首个利率决定。新西兰央行现任总裁惠勒在周二卸任，斯宾塞将担任代理总裁六个月。

路透先前对17名分析师所做调查预期，新西兰央行将在9月28日会议上按兵不动；对周四之后的展望做出预估的19名分析师均预计，新西兰央行直至今年底都将维持利率不变。

**政治背景**

在该国周六的大选中，没有任何政党获得足够席位以独自执政，意味着可能需要数周的时间来组建政府，这对货币政策的影响尚不清楚。

总理英格利希所在的国家党获得了58个席位，有合作协议的工党和绿党获得了52个席位。这使得双方都在拉拢新西兰第一党以赢得其获得的九个席位，来达到组建政府所需的最少61个席位的要求。

工党提议央行的通胀目标权责应加上就业，新西兰第一党则支持加大汇市干预。

但西太平洋银行的Speizer预测货币政策不会出现任何重大调整。“如果由于不同的政府而出现调整...我们认为从货币政策方向角度看，调整幅度也会很小，不会有重大调整。”(完)