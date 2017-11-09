FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
新西兰央行维持利率不变 预计通胀将加速上升且可能提早升息
频道
专题
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
特朗普亚洲行
焦点：中美堪称“奇迹”的巨额商业协议粉饰两国的失衡贸易
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月9日 / 凌晨1点21分 / 更新于 10 小时前

新西兰央行维持利率不变 预计通胀将加速上升且可能提早升息

1 分钟阅读

路透惠灵顿11月9日 - 新西兰央行周四称，增加财政刺激及新西兰元走贬，将会导致更快的通货膨胀，而且还可能提早升息。这激励新西兰元急剧上涨。

新西兰央行一如预期维持指标利率在1.75%不变，同时还称新的工党政府提议的政策，在接下来三年每年会将经济增速提高大约0.5个百分点。

“由于政府更迭，财政政策及更广泛经济政策的调整，料将为经济提供更多的刺激，”该央行表示。

这将有助于抵消楼市及建筑业疲势的影响，加上新西兰元走贬，将带动通胀率较之前预期提早近一年升至1-3%目标区间的中段。

新西兰央行料2019年第二季可能会升息，比之前预计的时间提早三个月。

“我认为目前财政政策是最大的波动因素，”澳新银行资深经济学家Philip Borkin说。

“他们已经进行初步考虑，而我们之前预计他们不会这么做，因此这令他们对增长的看法比之前更乐观一些。”

受此影响，投资者将新西兰元兑美元一度推高至0.6973美元，最新涨近1%至0.6968。

新西兰元兑美元自年中以来仍下跌逾7%，新西兰央行总裁斯宾塞(Grant Spencer)乐见新西兰元下跌，他称新西兰元目前离合理水准要接近得多。

斯宾塞还警告称，工党激进政策的影响仍“非常不确定”，因为其全部细节还未知。

新政府一揽子提议包括新增政府支出、房屋建设计划、控制移民及大幅提高最低薪资。

此外还包括调整新西兰央行的政策目标，除了原有的通胀目标，将就业最大化也纳入央行政策目标。

这引发了外国投资者的担忧，担心央行维持过低利率太长时间，有可能导致通胀急升。

但斯宾塞称，这种转变实际可能会提升央行的灵活性，淡化了此举可能过度影响政策前景的疑虑。

新西兰央行新总裁将于明年3月任命，斯宾塞称，目前在遴选继任者。(完)

编译/审校 侯雪萍/汪红英/李爽/王丽鑫/张荻

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below