新西兰央行维持利率不变 预计通胀将加速上升且可能提早升息

路透惠灵顿11月9日 - 新西兰央行周四称，增加财政刺激及新西兰元走贬，将会导致更快的通货膨胀，而且还可能提早升息。这激励新西兰元急剧上涨。

新西兰央行一如预期维持指标利率在1.75%不变，同时还称新的工党政府提议的政策，在接下来三年每年会将经济增速提高大约0.5个百分点。

“由于政府更迭，财政政策及更广泛经济政策的调整，料将为经济提供更多的刺激，”该央行表示。

这将有助于抵消楼市及建筑业疲势的影响，加上新西兰元走贬，将带动通胀率较之前预期提早近一年升至1-3%目标区间的中段。

新西兰央行料2019年第二季可能会升息，比之前预计的时间提早三个月。

“我认为目前财政政策是最大的波动因素，”澳新银行资深经济学家Philip Borkin说。

“他们已经进行初步考虑，而我们之前预计他们不会这么做，因此这令他们对增长的看法比之前更乐观一些。”

受此影响，投资者将新西兰元兑美元一度推高至0.6973美元，最新涨近1%至0.6968。

新西兰元兑美元自年中以来仍下跌逾7%，新西兰央行总裁斯宾塞(Grant Spencer)乐见新西兰元下跌，他称新西兰元目前离合理水准要接近得多。

斯宾塞还警告称，工党激进政策的影响仍“非常不确定”，因为其全部细节还未知。

新政府一揽子提议包括新增政府支出、房屋建设计划、控制移民及大幅提高最低薪资。

此外还包括调整新西兰央行的政策目标，除了原有的通胀目标，将就业最大化也纳入央行政策目标。

这引发了外国投资者的担忧，担心央行维持过低利率太长时间，有可能导致通胀急升。

但斯宾塞称，这种转变实际可能会提升央行的灵活性，淡化了此举可能过度影响政策前景的疑虑。

新西兰央行新总裁将于明年3月任命，斯宾塞称，目前在遴选继任者。(完)