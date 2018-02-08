新西兰央行维持利率不变 称近期股市波动释出警示信号

路透惠灵顿2月8日 - 新西兰央行周四维持指标利率在纪录低位不变，并称本周股市波动是全球市场对通胀和利率上升风险感到不安的警示信号。

新西兰央行将指标隔夜拆款利率维持在1.75%不变，并调降了其对到2020年通胀的预估，这表明投资者在很长一段时间内无需担心刺激措施被撤除。

受这种偏鸽派立场影响，新西兰元兑美元NZD=D4一度跌约0.005美元至一个月低点0.7209美元，最新交投在0.7225美元。

银行票据期货几无变动，因新西兰央行的利率预测不变。

新西兰央行总裁斯宾塞(Grant Spencer)称，股市在过去一周剧烈波动，并没有令任何的预期改变。

“债市其实没有反应，这更像是一种股市现象。而且目前已经平静下来，因此不会产生长期影响，”斯宾塞称。

“但不得不说这是一个警示信号，因为波动率显示市场对利率正常化...是多么的不安。”

“目前市场预期这个过程将会是循序渐进的。如果幅度加大，一路上将会有更多的波动。”

新西兰央行仍对国内经济成长保持乐观看法，称产出缺口约为零，劳动力市场接近充分就业。产出缺口衡量的是经济实际产出与最大潜力水平之间的差距。

斯宾塞表示，在新西兰元兑美元以及贸易加权汇率近期上升后，他目前对汇率水平并无担心。

第四季度消费者物价通胀仅为1.6%，低于所有预估值，而新西兰央行原本认为会较接近2%，即1-3%的目标区间中点。

因此央行不得不调低未来两年的通胀预估，预测2.0%的通胀率要到2020年第三季才能见到。

“这无疑是一份鸽派声明，”摩根大通驻悉尼资深经济学家Ben Jarman说。“近期的通胀数据一直偏于疲软。”

“要回归2%通胀率还需更长时间，”Jarman说。(完)