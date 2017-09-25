新西兰新政府筹组状况尚不明朗 新西兰元未来几周波动料加剧

路透惠灵顿9月24日 - 新西兰元未来几周走势料将更为震荡，该国主要政党在大选中无一过半，势必得和新西兰第一党进行磋商。

执政的国家党在周六大选中赢得最高的票数，但该党两个可能的盟友失去国会的席次，因此需得仰赖与新西兰第一党及其党魁Winston Peters协商共组联合政府。

工党和绿党若能拉拢到新西兰第一党，也有可能取得执政。政党协商的过程可能持续数周之久，而包括海外选票在内的最终投票结果将在10月7日公布。

“就算新西兰元因为选举结果而稍微扩大波动，我也不会感到意外，”OM Financial交易员Stuart Ive在谈及汇价时表示。

“显然周一早上开盘的时候情况没有比较好，反正将领导这个国家的不是工党就是国家党。”

受到政治担忧及经济数据恶化的拖累，新西兰元兑美元NZD=D4上月跌幅逾4%，为表现最差的主要货币，也跑输于澳元。

**政策影响**

通常当工党因“未知”因素在选举中领先时，新西兰元往往下跌；当掌权近10年的国家党领先时，新西兰元则上涨。

自全球金融危机之后，新西兰的表现胜过大多数已发展国家，过去两年半经济年均增长2.6%，而且政府财政平衡。

批评人士称，多数的经济成长来自移民，房价在他们的刺激下大涨，导致贫富差距扩大。

工党计划把移民数量从目前的一年七万人纪录高位，减少最多三万人。该党还计划重新谈判某些贸易协议，以着手一项拟议中的针对外国人拥有成屋的限令。

一些经济学家称，这些政策会抑制近年来带动新西兰经济强劲增长的两大关键来源。不过，新西兰计划在未来10年建造100,000套经济型住房，料可部分抵消这些政策对经济增长的影响。(完)