新闻集团第二季业绩优于预期 归功于在线房地产业务增长

路透2月8日 - 华尔街日报的所有者--新闻集团(NWSA.O)周四公布季度营收和获利优于预期，因在线房地产业务增长帮助抵消了广告收入的下滑。

第二季新闻与信息服务业务营收小幅降至13亿美元。这块业务在新闻集团总营收中约占三分之二的比重。

广告收入减少6%，但与发行与订阅业务营收的增长可基本相互抵消。

该公司旗下的道琼斯(Dow Jones)部门是发行与订阅业务增长的最大功臣，因华尔街日报电子版订阅量持续增加。该电子版的日均订阅量跳增28.6%至140万左右。

当天稍早时，同业对手纽约时报(NYT.N)也公布了强劲的营收增长，受助于线上业务的推升。

新闻集团在线房地产业务营收增长约21%至2.92亿美元，书籍出版及有线网路节目部门也双双取得营收增长。

截至2017年12月31日为止的第二财季，可归属于股东的净损缩减至8,300万美元，或每股0.14美元；2016年同期为亏损2.89亿美元，或每股0.50美元。

新闻集团称其季报计入一笔与美国新税法相关的费用1.74亿美元。

扣除特殊项目后的每股盈余为0.24美元。

总营收从21.2亿美元上升至21.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股获利0.19美元、营收预估为21.3亿美元。

新闻集团旗下道琼斯的竞争对手包括汤森路透和彭博。(完)