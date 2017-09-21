更新版 1-新西兰数据：第二季GDP较前季跃增0.8%，年增幅持稳在2.5%

路透惠灵顿9月21日 - 周四公布的数据显示，新西兰第二季国内生产总值(GDP)跳增，但年增幅持稳，该国面临一些经济阻力。

新西兰统计局表示，截至6月底的三个月经季节调整GDP增长0.8%，高于上季修正后的成长0.6%。

该增幅符合分析师的预期，GDP较上年同期成长2.5%，持平于上一季。

该数据备受关注，因为新西兰将于周六举行大选，在紧绷的选情中经济一直是主要问题。

周四的数据结果，料将不会改变央行坚持维持利率在1.75%低点以刺激通胀的路径。

最近几年当中，新西兰经济增长率经常高出3%，傲视全球已开发国家，但在2016年年底时遭遇不利因素。

第二季建筑业下滑1.1%，拖累了经济增长，一如前季的翻版。建筑行业一直苦于劳力短缺和成本上升。

“由于来自旅游业的一次性提振，加上农业和运输业的反弹，我们预计6月季度将成为今年经济增长的高点，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Michael Gordon在研究报告中称。

“从这点看起来，环比增长0.8%就没那么亮眼了。”他说。

季度增长主要是因支出激增，游客涌入该国参观国际体育盛会，推动零售支出和住宿支出增加2.8%。

按支出计算的第二季GDP也增长1.1%，主要因奶制品价格上涨推动出口增加。奶制品是该国最大的出口商品。

数据公布后，新西兰元兑美元从0.7364跌至0.7350，不过汇市分析师称市场影响可能相对平淡。(完) (编译 戴素萍/李婷仪/王丽鑫；审校 王颖/白云/王兴亚)