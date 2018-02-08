专访：新西兰央行助理总裁称经济改善 但通胀仍需要扶持

路透惠灵顿2月8日 - 新西兰央行助理总裁麦克德莫特(John McDermott)表示，尽管经济已经接近充分就业，但央行不需要升息，因为通胀仍需要提振。

麦克德莫特告诉路透，虽然最近几个月新西兰元意外走强没有影响央行的政策前景，但持续走强的趋势将会愈发令人担忧。

“核心通胀略微低于目标区间的中间点，还需要一些扶持助其达到中间点。这个策略没有变化，”他周四表示。

在今天稍早的政策会议上，新西兰央行维持指标利率在纪录低位1.75%不变，一如预期，并暗示可能维持利率一直到明年。

由于新西兰央行认为经济中没有产出缺口，或就业市场没有富余劳动力，当被问及通胀较预期上涨更快的风险时，麦克德莫特说，有一系列的风险因素，这意味着“央行下次行动具有等同的机率降息。”

“整体形势非常不错。产能情况倾向于中性，通胀预期稳定在2%，通胀略微偏低，但似乎朝好的方向发展，”他说。

通胀预期对于新西兰央行的评估而言至关重要。麦克德莫特认为，市场没有充分了解这点。

“我们对通胀预期非常敏感，比以往更甚，因为企业对当前的通胀更为敏感。”

**目前觉得满意**

自11月评估以来，一个明显的变化是新西兰元兑美元走强，新西兰元贸易加权指数也因此上升。

“我们想让它(新西兰元)维持在11月时的水平吗？当然是，”他说。他还补充说，新西兰央行对新西兰元的目前水平感到满意，但如果上升趋势变得更加确立且持续，“我想大家会发现该央行将开始使用不同的措辞。”

麦克德莫特称，2015年和2016年GDP数据向上修正，表明经济的“限速”从2.5%左右上升到了接近3%的水平。

“我们移动了在不引发通胀情况下经济可以达到的最高速度限制，而且是向上移动。”(完)