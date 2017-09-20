新西兰燃料危机促使奥克兰机场取消上百架航班 周六将举行大选

路透惠灵顿9月20日 - 新西兰政府周三成立一个委员会来监督政府部门对燃料短缺危机的应对。是次危机扰乱了往来新西兰最大城市的航空出行，而短短几天后该国就将迎来全国大选。

通往奥克兰机场的一个航煤运输管道破损后，过去三天超过100架航班被取消，更多航班被推后，从而打乱了数千名出行者的计划。

燃料配给预计还能支撑一周时间。在周六举行大选前，反对党工党已借机就基础设施不足问题抨击执政党国家党。

分析师称，这次的燃料危机可能会让一些选民转为支持工党，尽管周三晚公布的一份民调显示，国家党的支持率上升。该民调进行的时间有一部分落在危机发生期间。

“对很多不密切关注政治、根据最后一刻信息进行投票的摇摆选民来说，这会使他们中的一些人不投给执政党，”惠灵顿CriticalPolitics的Bryce Edwards表示。

尽管指出该管线为私人所有，但新西兰政府已经要求军方用卡车帮助运送燃油供应，并敦促政府官员避免不必要的航空旅行。

新西兰政府周三成立一个行业和政府组织来解决这起危机，该组织成员包括：政府和奥克兰政府机构、新西兰航空 (AIR.NZ)和民间油企。

“该组织正在全力工作，直到问题得以解决，”能源和资源部长Judith Collins在一份声明中表示。

奥克兰机场发言人称，周日以来共有110架航班被取消，新西兰航空 (AIR.NZ)表示，仅周三一天就有约9,000名乘客受到影响，其中约三分之一乘客的航班被取消。(完)