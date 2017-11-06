新西兰政经：新政府启动检讨央行法，但新西兰元未纳入审议

* 对新西兰央行法的检讨包括纳入就业最大化目标及改革决策制定模式

* 不准备将新西兰元纳入审议

* 最快将在2018年初提出立法

路透惠灵顿11月7日 - 新西兰政府周二兑现竞选承诺，启动对该国央行法的检讨与评估，将把就业最大化纳为央行目标之一，并且建立起一种基于委员会的决策制定模式。

新西兰财政部长罗伯逊表示，央行法的改革计划不准备包括新西兰元。受此评论影响，新西兰元兑美元上涨约0.0025美元。

罗伯逊称拟提出的调整不会立即产生影响，但他承认，在高失业率及通胀率略偏高的情况下，利率或许比实施现行法规的情境中要来得更低。

“我认为这应不会致造成剧烈影响，短期内肯定是如此，”他对媒体记者说。

新西兰元自该国9月选举以来已贬值逾5%，垄罩在新政府可能改革央行的不确定性之中。而在确认汇率问题不会被纳入央行法改革审议内容之后，新西兰元兑美元一度涨至0.6957美元，最新报在0.6942。

央行改革是工党在本次大选中的竞选纲领之一。阿德恩(Jacinda Ardern)领导的工党在新西兰第一党(New Zealand First Party)的支持下上台。

将就业纳入央行的政策目标，让新西兰央行与美国联邦储备理事会(美联储/FED)和澳洲央行在政策目标上保持一致。这将是新西兰央行历史上最为重大的变革之一。

其他拟议中的改革还包括建立一个以委员会为基础的决策机制替代总裁一人决策，并公布央行政策会议记录。

罗伯逊称，改革将为新西兰人创造更多就业并提升薪资。

“让新西兰人获得最佳的就业机会，从而确保最高的生活质量，这是我们的根本职责，”罗伯逊称，“经济机器中的每个元素都要为此做出努力，包括货币政策。”

罗伯逊还称，政府计划可能最早明年推出相关立法议案。(完) (编译 李婷仪/张荻； 审校 郑茵/李爽)