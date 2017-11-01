英国利率：NIESR预期英国央行将持续升息，2021年利率将至2%的峰顶

路透伦敦11月1日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)称，预期英国央行周四将展开持续的升息周期，使利率至2021年来到2%的最高点。

NIESR的预测，几乎较上周路透调查的所有分析师都更偏鹰派。分析师预期英国央行本周四料将进行逾10年以来的首次升息。

NIESR在三个月前将对英国央行多年来首次升息的时间预期提前至2018年2月；当时多数分析师仍预计央行将等到2019年才会开始升息。

市场现预期，英国央行周四近乎有九成的机率会将利率从0.25%上调至0.5%。

不过，NIESR周三表示，生产率前景转弱意味着英国央行需要每六个月左右就加息0.25个百分点，以便控制通胀。

“鉴于我们已经下调了生产率增长预估，所以同时上调了利率(路径)。经济存在过热的风险，”NIESR分析师Amit Kara表示。

NIESR预计英国消费者通胀将在年底之前触及峰值3.2%。9月通胀率达到五年高位3.0%。

该机构还预计，英国2017年整体经济增长1.6%，2018年和2019年略微加快至1.7%，整体而言略逊于三个月前的预估。

但现在其预计未来五年生产率每年仅增长1%。Kara表示，即便薪资增长没有改善，也有必要上调利率。英国薪资增速目前为2%，只是2008-09年衰退之前平均增速的一半。

但他补充称，上述经济增长和利率前景的假设条件是，英国退欧不会导致重大经济混乱。(完) (编译 张若琪/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞)