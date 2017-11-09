科技产业：中国电动汽车初创企业蔚来从腾讯等处筹资逾10亿美元--消息

路透香港11月9日 - 据两位知情人士透露，中国电动汽车初创企业蔚来汽车(Nio)已在最新一轮融资中筹资逾10亿美元，现有投资者腾讯控股领投。蔚来汽车当前估值约为50亿美元。

其中一位消息人士称，这轮融资中的新投资者包括美国对冲基金孤松资本(Lone Pine Capital)、中国投资公司中信资本(CITIC Capital)和苏格兰资产管理公司Baillie Gifford等。

为对抗城市雾霾，中国政府在大力推广电动汽车，放开对该领域的投资后，初创企业如雨后春笋般出现。

这一周腾讯相关新闻不断。该公司估值在亚洲排名第二，市值约有4,750亿美元。

Snap Inc周三表示，腾讯已收购该公司12%股份。Snap是即时通讯应用程序Snapchat的母公司，前一日甫公布令人失望的季度财报。腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团周三首日挂牌继续获大户捧，盘初翻倍曾高见110港元，瞬间变“红底”股。

腾讯、中信资本和Baillie Gifford未立即回应对蔚来汽车融资案的置评请求。蔚来汽车则不予置评。孤松资本则因为不在正常营业时间，记者尚未能与之取得联系。

由于融资计划尚未公开，上述消息人士不愿具名。

蔚来汽车由中国互联网企业家李斌于2014年在上海成立，该公司已经吸引了一些知名企业作为投资者，其中腾讯是其主要投资方，此外还有高瓴资本和红杉资本。

蔚来汽车曾用名为NextEV，是中国一众电动汽车公司中首批生产出成车的，许多公司目前还只停留在概念车阶段。

据该公司透露，其首款量产的汽车将于12月中旬发布，这是一款名为ES8的纯电动七座SUV。李斌4月时告诉路透，这款车的功能比特斯拉还要丰富，价格却更低。

腾讯同时也是特斯拉的投资者。

蔚来汽车称到2020年要将自动驾驶电动汽车带到美国市场。4月时蔚来汽车表示，要与中国第四大汽车公司--重庆长安汽车成立合资公司，在电动汽车的研发和销售方面进行合作。

根据中国媒体报导，3月时蔚来汽车融资6亿美元时的估值约为200亿元人民币(30.2亿美元)。

蔚来汽车最新的这一轮融资最早由腾讯旗下新闻网站报导的。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 王洋)