Nippon横插一脚 艾仕得与阿克苏诺贝尔并购谈判告吹--消息

路透纽约/阿姆斯特丹11月21日 - 两位消息人士称，日本最大的涂料供应商Nippon Paint Holdings(4612.T)周二向美国同业艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems)(AXTA.N)发出全现金收购要约，这导致后者与荷兰同业阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)(AKZO.AS)的并购谈判告吹。

艾仕得与阿克苏诺贝尔周二稍早宣布，已结束双方之间的“对等收购”谈判，因无法谈妥相互认可的条件。

艾仕得表示将继续寻找其它“可以创造价值的选项”，但没有透露在与阿克苏诺贝尔谈判终止这件事上，Nippon起到了什么作用。

一位消息人士称，Nippon提出的全现金收购报价高于艾仕得周一收盘价33.54美元。该人士认为，这样的报价足以让后者结束与阿克苏诺贝尔的谈判。

另一位消息人士称，与Nippon的谈判进展到什么程度还不得而知，不过艾仕得也有可能选择与其它感兴趣方进行商谈。

艾仕得市值82亿美元，Nippon市值1.2万亿日圆(107亿美元)。

路透报导Nippon竞购消息后，艾仕得股价在纽约市场盘后交易中扭转跌势，上涨3.3%至35.01美元。

与艾仕得的谈判无果而终标志着阿克苏诺贝尔困难重重的一年终于结束，该公司此前拒绝了美国涂料生产商PPG Industries (PPG.N)总价260亿欧元(305亿美元)的收购提议，希望保持独立性。

根据荷兰的并购法规，PPG如果愿意，可以最早在下个月向阿克苏诺贝尔提出新的报价。

不过，PPG执行长Michael McGarry已经表示，3月和4月提交的三次报价均被拒绝后，该公司已不再对阿克苏诺贝尔有兴趣。

阿克苏诺贝尔在声明中称，现在将继续推进出售旗下专用化学品部门或让该部门上市的策略；该部门占到集团营收和获利的三分之一，价值估计为80-100亿欧元。(完)