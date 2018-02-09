到2022年中国料将成为日产汽车最大市场--CEO西川广人

路透横滨2月8日 - 日产汽车(7201.T)首席执行官(CEO)西川广人周四表示，以汽车销售计算，到2022年时中国料将取代美国成为日产最大市场。

美国汽车市场在2016年创下最高销售纪录，但从那之后成长速度已放缓，日产计划未来几年改善在美国的获利能力，但同时将注意力转至积极扩张中国市场销售。

“我们正全心投注于(到2022年时)在中国销售增加约100万辆，”西川广人向路透表示。稍早日产调降全年营业利润预估，部分是因在美国市场表现疲软。

“届时很难在美国卖出一样多的汽车。”

日产预估本财年在中国的汽车销售将成长12%，美国则预估销售微增1.2%。目前中国为日产第二大市场，占其全球汽车销售约27%，美国占29%。

**美国促销和库存影响业绩**

由于美国业务放缓，日产将汽车销售折扣加大，超过很多竞争对手的折扣，以消化旧车型库存，同时对Rogue SUV跨界车等流行车型进行销售激励。

上述举措削弱了北美业务的盈利能力。

日产汽车将截至3月的全财年营业利润预期下调12%至5,650亿日圆(51.5亿美元)，去年为7,420亿日圆。这将是2014年以来的最低水平。

日产汽车第三季营业利润减少一半至824亿日圆。根据汤森路透I/B/E/S，九位分析师的平均预估为1,540.3亿日圆。

北美业务营业利润下降37%，部分是因为该公司称无法按计划减少折扣，因为新车型上市后，公司需要削减老旧车型库存。

日产预计，截至3月份全年汽车销量将达到578万辆，低于之前预期的583万辆，因日本和欧洲销量下降，尽管该公司预计中国销量将增加。

日产称，去年末美国税改法案给公司净利带来2,076.9亿日圆的正面影响。这种一次性提振将推动全年净利达到7,050亿日圆的纪录高点。(完)