日产汽车将对中国业务投资95亿美元 冀望跻身中国市场前三强

路透北京2月5日 - 日产汽车(7201.T)计划未来五年通过合资伙伴在中国投资600亿元人民币(95亿美元)，以期跻身中国汽车制造商前三强之列。

日产和东风周一称，计划在2022年以前将中国市场汽车销量从去年的150万辆提高至260万辆。

日产打算通过侧重电动车及启辰(Venucia)汽车来达成这个目标，预计这两项业务需求将大幅增加。公司亦致力于拉高轻型商用厢型车和卡车的销量。

**电动车策略**

日产汽车中国业务主管关润称，这项策略当中包括维持日产品牌及公司高端品牌英菲尼迪(Infiniti)继续增长。

日产和东风计划在2022年之前将日产品牌汽车年度销量提高50万辆至160万辆，并将英菲尼迪年销量提高10万辆至15万辆。

不过，更为重要的策略是日产汽车的电动化计划。

关润表示，该合资企业将推出大约20个电动车型，涉及所有品牌，争取到2022年电动车的年销量达到约70万辆，采用全电电池动力和所谓的“e-Power”混合动力，其中不包括电动轻型商用车辆。

为了让电动车形成足够大的规模，日产计划在当地向中国供应商采购电动机和其他关键的电动车部件，推出成本较低的电动车型。

例如，2019年，日产计划以启辰品牌推出三款此类低成本电动车。“我们预期电动车与e-power混合动力车将实现盈利，”关润表示，但没有详述。

启辰是日产与东风汽车共同创立的品牌，是另一个重点。该品牌的汽车2012年开始销售，与低成本的基本型中国本土品牌竞争，比如吉利与长城汽车的旗下品牌。

关润表示，日产希望把启辰的年销量提高40万辆以上，到2022年能够达到60万辆左右。(完)