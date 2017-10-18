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日产汽车在质检环节违规做法曝光后仍未改正
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#国际财经
2017年10月18日 / 上午10点09分 / 3 天内

日产汽车在质检环节违规做法曝光后仍未改正

1 分钟阅读

路透东京10月18日 - 日产汽车(7201.T)周三称，直到上周还由不具资格的技术人员进行车辆的最终检验，即便这种普遍存在其国内工厂的违规做法已经被曝光。

日产汽车已召回过去三年在日本出售的所有120万辆新乘用车。该公司之前发现，销往国内市场汽车的最终检验并非由具备资格的技术人员进行。

日产汽车的一位发言人通过电邮告诉路透，内部调查发现，其关联企业日产车体株式会社(Nissan Shatai)(7222.T)位于湘南(Shonan)的工厂在10月11日还存在上述不当做法。

但日产汽车社长西川广人在10月2日的记者会上曾说，从9月20日起只有具备资格的技术人员进行车辆检验。

不过日产周三表示，即便在此日期之后，还有两名不具备资格的技术人员在湘南工厂进行车辆检验，受影响车辆约3,800辆。

该公司称，此事被发现后，湘南厂所产车辆暂停出货，到10月16日才恢复。

日本国土交通省本月早些时候对日产的工厂进行了检查，发现不具备资格的技术人员进行的车辆最终检验上，签署的是具备资格技术人员的名称。

该省已要求日产在本月底前报告防范此类问题重发的措施。

日产股价收涨0.1%，与指标日经指数.N225走势吻合。日产车体株式会社收跌0.6%。(完)

编译 汪红英/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红

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