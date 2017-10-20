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日本个股：日产将暂停本土针对国内市场的汽车生产，以整顿质检程序
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2017年10月20日 / 凌晨1点27分 / 5 天前

日本个股：日产将暂停本土针对国内市场的汽车生产，以整顿质检程序

1 分钟阅读

路透东京10月19日 - 日产汽车周四表示，日产针对本土市场的国内汽车生产至少要暂停两周，以解决最终质检程序的不当做法。质检环节违规已导致该公司召回大量汽车。

该事件让日产品牌在国内受损，再加上神户制钢数据造假丑闻，引发了对日本制造商合规和质量管控问题的质疑。

日产汽车表示，旗下日本六个装配厂将全部停止针对国内市场的汽车生产，以整顿质检程序，满足国家交通部门的要求。日产是日本第二大汽车公司。

日产8月在日本生产约79,300辆乘用车和商用汽车。其中约27,600辆面向国内市场，占其全球产量的6%左右。

日产承认不具备资格的技术人员对国内市场上的汽车进行最终检验，因为部分检验步骤一直转由其他检测线进行，违反了相关规定。

即便上月末该问题曝光，日产已经表示会加强对检验程序的管控后，不具备资格的检验员仍在检验车辆。

“我们的应急措施不够。还无法改变我们的坏习惯，”日产汽车社长兼CEO西川广人在新闻会上称。

这种违规做法已迫使日产召回过去三年在日本出售的所有120万辆新乘用车，以重新进行检验。日产周四表示，另外有大约3.4万辆汽车将被重新检验，召回规模或许会增加4,000辆。(完) (编译 李爽/许娜；审校 张荻)

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