日产恢复部分本土汽车生产 但又发现新的不当行为

路透东京11月7日 - 日产汽车(7201.T)旗下因检验丑闻而停产的本土车厂多数在周二恢复生产。此前爆出消息称，该公司数十年来由不具备资格的技术人员对汽车进行最终检验。

但在恢复生产的同时公司又表示，由第三方进行的一项调查发现有证据显示，检验人员的培训存在不当之处。此前，日本国土交通省批准了日产对质检程序的整改计划。

公司一份电子邮件声明称，调查发现日产向应试人员泄露考题，且培训的时长也有问题。

新暴露出来的问题是否会给日产在监管方面造成进一步影响，目前尚不清楚。

日产表示，正在对质检人员进行重新培训和重新测验，也修正了提交国土交通省文件中工厂操作手册与实际操作之间存在不一致的情况。

在发现不具备资格的技术人员对国内市场上的汽车进行最终检验后，日产汽车旗下日本六个装配厂在10月19日全部停止针对国内市场的汽车生产，以整顿质检程序，满足国家交通部门的要求。

这还促使该公司召回120万辆汽车以重新进行检验，包括过去三年生产的以供日本市场销售的所有乘用车。

日产称，其在福冈、神奈川及枥木的工厂以及关联公司日产车体(Nissan Shatai)(7222.T)在福冈和神奈川的工厂，将于周二恢复针对国内市场的生产。

该公司还称，一家由关联企业Kyoto Auto Works经营的工厂还在等待国土交通省的批准。

日产股价在午盘交易中大致持平。(完)