日本日产汽车曝出质检不合规范 打击股价重挫逾5%

路透东京10月2日 - 日本日产汽车(7201.T)周一股价跌至五个月最低，此前该公司宣称，有数万辆为日本市场生产的汽车质检流程不合规范。

日产上周五晚间称，将暂停6万辆汽车在政府机动车登记系统的初步注册，此前国土交通省发现六家国内工厂进行最终质检的人员没有日产的授权。

日产汽车称，这6万辆汽车涉及21个车型，包括聆风(Leaf)电动汽车，这些汽车几乎都在工厂库存或经销商处。如果有汽车已经售出，他们将通过相应的途径联系车主。日产未进一步透露细节。

该公司股价周一最多下跌5.3%，触及4月以来最低，终场收跌2.7%。

日产汽车在周五的记者会上称，不知道这种情况自何时开始，以及有多少汽车受到影响。

日产2016年为国内市场生产386,000辆车。汽车制造商须先向政府注册所有这类车辆，才能够贩售，而车主每三年就得要更新登记资料。

日产表示，在重新检查过后，这60,000万辆受影响车辆将会恢复注册。该公司称不知道最新检查要花多少时间。日产同时表示，会有第三方团体参与此事的内部调查。

市场看好此事将能很快获得解决，也对其整体影响保持乐观。

“这听起来并不像是这些车有什么问题。当他们重新检验之后，或许会迅速过关，”中信里昂证券董事总经理Chris Richter表示，他并称此事对国内销售可能影响有限。

日本国土交通省周五表示，已经要求日产在10月底前回报避免类似事件再次发生的措施。(完)