新加坡热股：来宝集团股价跳升，此前阿布扎比一基金披露买入5%股份

路透6月23日 - 新加坡面临困境的大宗商品贸易商来宝集团周五大涨，此前阿布扎比金融集团(Abu Dhabi Financial Group)旗下股票基金披露，已经买入来宝集团5%股份。

该投资公布之前，本周有新闻报导称，来宝集团一个关键偿债截止日期获准推迟，而且在与潜在投资者举行“建设性”洽谈，不过该集团还推迟了一档备受关注的债券的票息支付。

上述股票基金--Goldilocks Investment Co在监管文件中披露，在周一和周二购买了3,100万坡元(2,230万美元)来宝集团股份。

来宝集团周五跳涨16.5%至0.53坡元，本周累计升幅达到63%。尽管如此，其股价今年迄今仍跌约70%。

IG Asia市场策略师Jingyi Pan表示，尽管Goldilocks购买股份在短期内提供了一些对来宝集团的信心，但影响将有限。

“我认为短期内投资者可能因偿债期限推迟而投资，但长期内，将取决于来宝集团的重组和获利情况，”她说。

Goldilocks去年10月成立，规模2亿美元，目标是购买企业的少数股权并帮助它们重组和发展。

尚未联系到阿布扎比金融集团发表评论，该集团管理的资产超过50亿美元。

来宝集团不予置评。(完) (编译 杜明霞；审校 王颖)