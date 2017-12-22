诺基亚签订协议 允许华为使用多项智能手机专利

路透赫尔辛基12月21日 - 芬兰诺基亚(Nokia)(NOKIA.HE)与电信网络设备领域的主要对手中国华为签订了一项为期多年的智能手机专利许可协议，由此该公司与全球所有大型手机生产商都签署了专利费协议。

诺基亚周四表示，公司将从第四季度开始把该协议产生的营收计入账目，其中包括一笔一次性补缴费用。两家公司没有提供协议的更多财务细节。

诺基亚近来与苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)、LG(066570.KS)以及小米等手机厂商签订了专利许可协议。

诺基亚的营收有90%以上来自电信网络设备，但专利授权获利丰厚，在网络业务普遍下滑之际尤其令人喜爱。

诺基亚股价收高3.98%，报4.028欧元，但全年迄今仍累计下跌逾12%。

“这是一个重大的交易，因为诺基亚现在已经与所有的大型手机制造商达成协议...网络市场仍会相当艰困，但不断增长的专利营收将会弥补，”研究机构Inderes的分析师Mikael Rautanen表示。该机构对诺基亚股票维持“买进”的评级。

他表示，与华为之间协议带来的营收将小于与苹果的协议，他估计每年来自苹果的营收在2.5亿欧元(2.97亿美元)左右。

“(华为协议带来的营收)可能在每年1亿欧元以上，”他表示，并称他认为会额外的补缴费用可能非常可观。

这两家公司是全球电信设备市场上的死对头。

诺基亚2014年退出手机市场，但仍是主要的无线技术授权商，也是移动与固网设备供应商。诺基亚十年前曾是全球最大手机制造商。

华为是全球营收排名最大的电信设备制造商，也是全球第三大智能手机制造商。(完)