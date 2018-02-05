今年中国全国房价料同比上涨5% 市场整合加速--野村

路透北京2月5日 - 国际投行--野村中国房地产研究主管陈铎周一表示，预计今年中国全国房价将同比上涨5%，一二线城市房价将在严格限价政策之后回升，而三线及以下城市将稳定在当前水平，同时，今年市场整合将进一步加速，青睐在一、二线城市和卫星城具有优质土地储备、可凭借强大的执行力和增长潜力在大市场整合中脱颖而出的开发商。

陈铎预计，2018年全国房地产销量将同比下滑5%，一、二线城市将从较低销量开始恢复，而三线及以下城市销量将受需求常态化的影响而下滑，全国房地产销售额将持平，一二线城市继续保持强劲，而三线及以下城市放缓。

“今年大方向，不管是政策、信贷、还是销售，最重要的主题还是稳健。”她在野村电话会上表示，今年中央和地方分类调控，体现在中央负责总杠杆控制和房屋大类管理（对租赁、自住和投机需求的态度），地方负责本地供需平衡。

她认为，从中央定调的“多主体供应、多渠道保障”来看，供应下降可能性较小，要保持供需平衡的情况下需求也要增加，从去年年底到今年年初，部分城市就出台政策鼓励人才引进。

不过她也指出，地方放松的大前提是不能触犯中央对大类房屋的管控，比如政策不能促进投资需求的发展，信贷放松也不能突破中央对信贷的总管控。

“调控的方向是求稳，中央地方更多会利用组合拳的方式，而非单一粗暴的方式去进行调整，这样的话会更健康。放松的速度节奏上也会注意，很多地方库存很低，如果形成放松的预期，是不好的信号。”她说道。

陈铎指出，现在行业整合趋势明显，强者恒强，钱、地、人都向大开发商聚拢，她认为今年土地和并购市场都有不错的机会。买地环境还行，在整体信贷偏紧的情况下，小开发商难以进入竞争土地拍卖，炒出地王的风险较小，地方政府也有多推地的动力。（完）