焦点：日本野村控股重拾私募股权业务 寻求稳定收益

路透东京11月29日 - 野村控股(8604.T)正在重返私募股权市场。该公司寻求通过咨询服务来获得更加稳定的收入，同时日本企业在重组过程中剥离非核心业务为其创造了条件。

资料图片：2016年11月，日本东京，野村证券总部外的企业标识。REUTERS/Toru Hanai

这家日本最大券商及投资银行周三在声明中表示，初期将在新业务中投资约1,000亿日元(8.95亿美元)。它尚未确定具体的投资目标。

野村证券和其他大部分收入来自证券交易的券商，越来越希望获得更稳定的收入来源，以降低对金融市场波动的曝险。

野村2008年收购雷曼兄弟的亚洲及欧洲业务，导致旗下国际业务连续六年亏损，原有的私募股权团队在三年前解散。

野村上一次的私募股权投资是在2008年。过去比较大型的交易包括投资日本连锁餐厅Skylark及豪斯登堡主题乐园。野村在2011年将Skylark的41.76%卖给贝恩资本。

分析师指出，野村重返日本私募股权市场的这个时机，正是全球金融危机已过去10年，潜在买主投资高风险资产的意愿愈来愈高。野村表示，其目标是协助日本企业出售非核心事业或调整投资组合，并非与大型私募股权基金直接竞争。野村也计划针对国内中小型企业提供并购机会及事业传承服务。

随着日本农村人口老化及萎缩，小型企业业主面临无人接手的问题，因为他们的子女通常都已搬至大都市，对继承家业没有兴趣。

这导致越来越多的小企业求售给其他公司或是私募股权基金。

“这是一个快速老龄化的社会，企业主的平均年龄越来越大，所以他们需要卸下业务负担。有时候这些都是非常好的事业，不是他们想退出，实在是找不到人来接管妥善经营的中小企业，”穆迪驻东京分析师Raymond Spencer称。

“野村正是在这样的背景下重拾私募股权业务。举例而言，他们可以寻找相似的业务，然后整合为更大的事业，并借助强大的客户群介绍给其他客户。”

野村称尚未决定潜在交易的规模，但计划将持有目标公司多数股权。初期将聚焦日企，之后向海外扩张。

野村还表示，将在12月18日注销占相当于流通股数4.7%的库藏股。该消息帮助野村股价在周三盘初大涨2%，最终收高1.09%。(完)