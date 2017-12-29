（修正）专访：如果市场放开 野村计划在中国开设零售经纪业务--CEO

(修正第二段引语为“我们为在中国开展业务已经准备了很多年。一旦放开时，我们将排在前列。”)

路透东京12月28日 - 日本最大券商和投资银行野村控股(8604.T)的执行长表示，一旦中国允许国外金融机构开设证券经纪业务，野村准备为中国的富裕阶层提供服务。

“我们为在中国开展业务已经准备了很多年。一旦放开，我们将排在前列，”野村控股执行长永井浩二告诉路透。

目前野村在香港提供零售经纪业务，在中国内地提供对公业务。

“但我们也想(在内地)提供零售经纪业务，就像在日本一样，”永井浩二接受路透访问时说。

近年来中国已经在逐渐放开市场，11月公布了允许外资控股国内金融机构的计划，令市场大感意外。

业内人士称，花旗集团(Citigroup)(C.N)和瑞士信贷(CSGN.S)等银行可通过掌控与当地合作伙伴成立的合资企业的多数股权，从这一变化中获益。

永井浩二称，就其本身而言，野村计划针对中国日益扩大的富裕阶层开设一个零售经纪商。

“就人均国内生产总值(GDP)而言，中国正在接近达到大众消费者开始需要券商服务的阶段，”永井浩二说道。

但他表示，野村在中国市场立足于长远。“成事要花费时间。我们希望最早能在五至十年后实现盈利。”

有关比特币，永井浩二称野村正在对之进行“研究”，但并无开展运营一家比特币交易所等平台业务的打算。(完)