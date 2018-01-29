市场热谈：银行对非银隔夜出资临时受限 宽资金下中国严防加杠杆

采写 上海中文新闻部； 撰写 李宏薇

路透上海1月29日 - 尽管临近元月末及春节假期，中国债市资金面却极为宽松，这主要是上周开始实施的定向降准，叠加临时准备金动用安排(CRA)等导致。在此背景下，有市场人士透露，以部分大中型银行为主的存款类机构接到指导，月内不要对非银机构融出隔夜资金，而转为更长期限。

业内人士认为，与中规中矩的存款类机构相比，非银机构更偏爱加杠杆。此时出台该举措，显示监管层无时无刻不在紧盯市场，控杠杆力度持续未减。

他们并称，目前市场流动性充裕，这种提前敲打式的限制措施即时影响有限；不过需要关注未来是否会持续，若成常态无疑将提升非银机构融资成本，融资和交易策略料可能需要改变。

一国有银行交易员透露，接上级通知，其隔夜出资对象只能是银行，控制时限为最近两三日。对此，上海一券商交易员表示，“我觉得现在整个监管风格就是不让‘熊孩子’加杠杆，各种口各种堵。”

央行旗下金融时报上周六刊文称，中国面临的金融风险是长期存在的，包括由金融杠杆率和流动性风险、银行不良贷款风险、影子银行风险、地方政府隐性债务风险、房地产泡沫化风险、互联网金融风险等构成的综合性风险，时间十分紧迫、挑战十分严峻。

定向降准、加上CRA等叠加造成市场资金过于宽松，从出资方角度，一银行资金交易主管的解释可能更好表明了监管层的态度。

“央行的意图在于这种背景下部分规模比较大的银行要负起政策执行的角色，从整个宏观调控的角度控制杠杆。不能自己钱太多了没人要长期限的，就加权甚至减点出隔夜，让市场滚隔夜去，这个是不符合现阶段政策进程的。”他指出。

上周四(25日)开始，中国开始实施普惠金融定向降准，当日央行公开市场即暂停操作，至今日已连续三日空窗，三日累计净回笼资金逾5,000亿元人民币。

华南一银行分析师补充称，之前出于元旦春节前后流动性需求的谨慎考虑，央行进行了定向降准和CRA等多重安排。只是目前来看，资金宽松程度已超过其预期，为防止非银盲目滚隔夜加杠杆，料才出台此举。

**资金仍松即时影响不大**

据路透了解，上周五午后开始传出银行对非银出资隔夜受限的消息，不过因多数机构早盘已基本完成融资，所以当日资金市场未产生大的波动。

从周一上午银行间市场情况来看，非银机构继续从宽松的资金面中受益。一些没有接到指导通知的小型存款类机构仍可对非银融出隔夜，成交价格变动不大，其他期限资金融入亦不算很难。

央行公开市场周一继续零操作实现小幅净回笼，但银行间市场资金面仍旧宽松无虞。交易员表示，流动性整体仍属充裕，部分大行对非银融出隔夜资金受指导，对市场整体暂冲击有限，不过仍彰显未来监管层有意控制资金面紧平衡，降杠杆意图不改。

但华北一银行交易员指出，不论隔夜还是七天及以上期限，受MPA（宏观审慎评估）指标考核等限制，银行类机构在月末、季末等时点对非银出资总体还是比较谨慎，本周三(31日)才是考验非银机构受本次限制措施影响的关键时点。

至于本次限制措施的期限，目前来看暂时只到本月末，剩余天数不多。

上述券商交易员表示，如果仅是本月内有这种限制，影响应该不大。现在担心的是这种限制措施是否会持续，如果真的持续，就得考虑更改融资和对应交易策略了，“那就是整体融资成本上升喽，七天本来就会比隔夜贵点儿。”

对于限制措施可能会延续的担心，有市场人士指出，中国金融市场经过多年的发展，市况波动剧烈时临时干预可以理解；但即使是为控制杠杆而转为持续行为，也并非长久之计。

央行去年末决定建立临时准备金动用安排，在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。(完)