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联合国禁止四艘装载朝鲜煤炭的船舶进港 还有四艘待查
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2017年10月11日 / 早上6点39分 / 7 天前

联合国禁止四艘装载朝鲜煤炭的船舶进港 还有四艘待查

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路透联合国10月10日 - 联合国安理会禁止了四艘装载朝鲜煤炭的船舶在全球各港口入港，其中一艘还装载有军火。不过美国推迟将其它四艘船舶列入黑名单，等待进一步的调查。

这些是联合国安理会8月及9月加强对朝制裁以来第一批受到影响的船舶。当时朝鲜进行了第六次、也是最大规模的一次核试验，并且试射了两枚远程弹道导弹。

据路透周二获得的文件，安理会对朝制裁委员会一致认可了美国的要求，于10月3日将上述“从朝鲜运输违禁物品的船舶”加入黑名单。

联合国一位要求匿名的外交官表示，四艘被列入黑名单的船舶以及其它四艘还在接受调查中的船舶，与非法朝鲜煤炭贸易有关。去年11月，安理会限制朝鲜的煤炭出口，今年8月则完全禁止该国出口煤炭。

目前联合国要求193个成员国禁止下列船舶进港，分别是悬挂科摩罗国旗的Petrel 8、悬挂圣基茨(圣克里斯多福)与尼维斯联邦旗帜的Hao Fan 6号船舶、悬挂朝鲜国旗的Tong San 2、以及悬挂柬埔寨国旗的Jie Shun号船舶。只有在紧急情况或上述船舶返回母港的情况下方能进港。

路透见到的一份10月3日发给安理会对朝制裁委员会的报告中，美国表示撤回将另外四艘船舶列入黑名单的提案，分别是悬挂韩国国旗的Xin Shen Hai号、悬挂帕劳(帛琉)国旗的East Glory 7号、悬挂巴拿马国旗的Kai Xiang号和Cheng Hong号。

“这四艘船舶需要与关键各方进一步研究，一旦程序完成我们将向(对朝制裁)委员会重新提出请求，”美国驻联合国代表团写道。(完)

编译 王洋; 审校 张明钧

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